Escaldes: Tret de sortida de la nova edició de Sabors d’Advent

Arrenca a Escaldes Sabors d’Advent dins del Nadal Rocambolesc (user25122569 / freepik)

La cònsol major, Rosa Gili, i el conseller de vida cultural, Valentí Closa, han inaugurat aquesta tarda la nova edició de Sabors d’Advent, que té lloc al parc de la Mola fins el 10 de desembre. D’aquesta manera es dona el tret de sortida a una més de les accions integrades en el ‘Nadal Rocambolesc’ de la parròquia, que acull diferents activitats, entre les quals, el Pessebre vivent i diversos espectacles i tallers.

Així, el Parc de la Mola acull fins al 10 de desembre, concerts amb música en directe a partir de les 18 hores. Formacions musicals del país com Sweet Victoria, Duet Sax, The Royal Five, Jonaina Salvador i Sergio Vicente i Cor Rock, entre altres, actuaran dins el Sabors d’Advent on també tindran cabuda les paradetes de menjar d’hivern i d’objectes de regal i decoració de Nadal. En total, durant els deu dies de Sabors d’Advent tindran presència fins a 16 artesans i 5 restauradors.

Paral·lelament, el ‘Nadal Rocambolesc’ comptarà amb tallers, contacontes d’Advent, espectacles de carrer i de titelles, entre d’altres. No hi faltarà l’anunci del patge Reial, la recollida de cartes del Carter Reial i la cavalcada dels Reis d’Orient durant el vespre del divendres 5 de gener que servirà per a tancar els actes de Nadal.