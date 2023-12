Irineu Esteve assoleix una bona 18a posició a la Copa del Món de Gällivare

Irineu Esteve competint a Gällivare (Modica / Nordic Focus)

L’esquiador de fons, Irineu Esteve, ha aconseguit avui dissabte, 2 de novembre, la 18a posició a la cursa de 10km de la Copa del Món de Gällivare, a Suècia. L’andorrà, que buscava entrar entre els 30 primers, ha aconseguit avui un top20 que li dona molta moral per continuar treballant.

Avui la cursa era amb sortida a temps per cada corredor. Irineu Esteve ha assolit el 18è temps amb un crono de 22.41,7, a només 45 segons del guanyador, que ha estat el noruec Paal Golberg amb un temps de 21.56,7. Esteve s’ha quedat a trenta segons del top10.

Irineu Esteve: “Crec que bastant content. Havia de fer una primera volta bastant ràpida per a situar-me en cursa. Crec que ho he pogut fer i després he anat remuntant posicions, així que realment estem molt contents, sobretot perquè a Ruka no ens va anar tan bé com esperàvem. Agrair el treball dels skimen perquè sense el seu treball aquest resultat no el podríem haver fet. Tenia bons esquís i estem molt contents. Ara tornem a casa uns dies per a preparar les següents curses”.