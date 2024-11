Usuaris de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, a la Seu, participen en el disseny d’eines de salut digital

La primera sessió de cocreació va tenir lloc el 29 d’octubre a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell (Govern.cat)

Un grup d’usuaris de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ha estat el primer de Catalunya a participar en el projecte conduït pel Consell Consultiu de Pacients de Catalunya del Departament de Salut i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per tal de posar els pacients al centre del disseny i la recerca d’eines de salut digital. La seva intervenció servirà per a ajudar a dissenyar un Decàleg de bones pràctiques en participació en eHealth i que, d’aquesta manera, les noves tecnologies digitals s’adaptin a les necessitats reals dels pacients des del primer moment.

Les aplicacions mòbils i les intervencions digitals són un element a l’alça en el camp de la salut. Els sistemes sanitaris incorporen cada vegada més eines digitals per a optimitzar l’atenció als pacients i millorar els resultats. També augmenta el nombre de pacients que utilitzen aplicacions per a monitorar la seva activitat física, la nutrició i per a controlar malalties cròniques. Tanmateix, les aplicacions mòbils i altres intervencions d’eHealth tenen un elevat índex d’abandonament per part dels pacients.

Aquesta primera sessió de cocreació, que es replicarà en centres de salut de diferents punts del territori català, va tenir lloc el 29 d’octubre a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell. Els participants havien estat seleccionats pel Consell Consultiu de Pacients entre els membres de les entitats que en formen part, tot tenint en compte la representativitat geogràfica, de gènere i diversitat de patologies, així com diferents nivells d’alfabetització digital.

En la sessió hi van participar Oriol Yuguero, investigador de l’e-RLab de l’eHealth Center de la UOC i líder del projecte; l’alcalde de la Seu d’Urgell i president del Patronat de la Fundació Sant Hospital, Joan Barrera, i el director assistencial de l’Hospital, Vladimir Lazo.

Oriol Yuguero va destacar la importància de la implicació dels pacients en el disseny de les eines de recerca que els afectin: “volem saber què esperen ells o que consideren important a l’hora de realitzar un projecte de recerca o disseny d’eines de salut digital”. El grup de recerca e-RLab, d’on Yuguero és investigador, treballa per a afavorir la inclusió d’aspectes socials en les aplicacions mòbils de salut, a més de promoure l’ètica i l’equitat en l’accés a la salut digital.

Des del Departament de Salut de la Generalitat, la secretària d’Atenció Sanitària i Participació, Glòria Gálvez, afirma que es tracta d’“una innovadora iniciativa de recerca en salut digital que situa els pacients al centre del procés d’innovació. L’objectiu principal és garantir que les noves tecnologies digitals s’adaptin a les necessitats reals dels pacients des del primer moment”.

El procés de cocreació utilitzarà metodologies pròpies del pensament de disseny o Design Thinking i usarà com a marc de treball la Guia de Participació en Salut, adaptada del Marc de Participació Ciutadana en Salut de la Generalitat, que situa els pacients, cuidadores i la comunitat en el centre de les polítiques de salut. És previst que al mes de març es faci una sessió per a explicar els resultats del projecte i presentar el Decàleg.