Victòria de Gerard de la Casa (categoria Producció) en l’estrena de la Pujada a Beixalís

L’estrena de la Pujada Beixalís, tercera prova del Campionat d’Andorra Automobilisme de Muntanya (CAAM) no podia ser més satisfactòria per a Gerard de la Casa (Ford Fiesta Baporo Motorsport), en dominar la nodrida categoria de Producció en les quatre curses que es van dur a terme en aquesta nova convocatòria de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA).
El traçat, de 2,8 km entre Encamp i la collada de Beixalís (la Massana), presentava un important repte als participants, amb un traçat curt però intens amb un 6,5% de pendent mitjà. Com és habitual al certamen andorrà es van disputar un total de quatre curses, la millor de les quals servia per a establir la classificació final.
Amb 21 vehicles de la categoria Producció com a competència, Gerard de la Casa no va donar opcions als seus rivals en cap de les quatre ascensions a la collada de Beixalís. El pilot de Gedith va mantenir un fort ritme en cada cursa i va establir el millor temps en la segona de les pujades, que va estar a punt de superar en l’última de les curses.
Les bones prestacions del binomi Gerard de la Casa i el Ford Fiesta preparat per Baporo Motorsport, també es van veure reflectits en la classificació absoluta de la prova, dominada com sempre per les lleugeres barquetes de la categoria sport. Així i tot, Gerard de la Casa va lluitar per a pujar al podi absolut el qual se li va escapar per molt poc.
Amb aquesta nova victòria, Gerard de la Casa es consolida com a líder de la categoria Producció al Campionat d’Andorra Automobilisme de Muntanya (CAAM), certamen en el qual s’ha erigit en màxim favorit per a aconseguir el títol a final de temporada quan només falta la Pujada la Peguera, el pròxim 18 d’octubre.
L’equip Baporo Motorsport i Gerard de la Casa, es desplaçaran el cap de setmana que ve, del 26 al 28 de setembre, a la localitat alacantina d’Onil, per a disputar una nova prova del Campionat d’Espanya de Muntanya, certamen del qual el pilot andorrà es va proclamar matemàticament campió en l’anterior prova disputada a Tenerife.
Classificació final Pujada Beixalís 2025 categoria Producció
|cl
|Pilot
|Vehicle
|1 cursa
|2 cursa
|3 cursa
|4 cursa
|Millor
|1
|Gerard de la Casa
|Ford Fiesta
|1:43.74
|1:42.58
|1:43.02
|1:42.62
|1:42.58
|2
|Erik Faura
|Cupra Leon
|1:47.69
|1:48.01
|1:47.75
|1:47.01
|1:47.01
|3
|Cipriano Ramírez
|BMW 325
|1:53.59
|1:52.69
|1:52.58
|1:51.22
|1:51.22