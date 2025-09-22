Victòria de Gerard de la Casa (categoria Producció) en l’estrena de la Pujada a Beixalís

By:
On:
In: Esports
Gerard de la Casa a la Pujada Beixalís (FotoEsport)
Gerard de la Casa a la Pujada Beixalís (FotoEsport)

L’estrena de la Pujada Beixalís, tercera prova del Campionat d’Andorra Automobilisme de Muntanya (CAAM) no podia ser més satisfactòria per a Gerard de la Casa (Ford Fiesta Baporo Motorsport), en dominar la nodrida categoria de Producció en les quatre curses que es van dur a terme en aquesta nova convocatòria de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA).

El traçat, de 2,8 km entre Encamp i la collada de Beixalís (la Massana), presentava un important repte als participants, amb un traçat curt però intens amb un 6,5% de pendent mitjà. Com és habitual al certamen andorrà es van disputar un total de quatre curses, la millor de les quals servia per a establir la classificació final.

Amb 21 vehicles de la categoria Producció com a competència, Gerard de la Casa no va donar opcions als seus rivals en cap de les quatre ascensions a la collada de Beixalís. El pilot de Gedith va mantenir un fort ritme en cada cursa i va establir el millor temps en la segona de les pujades, que va estar a punt de superar en l’última de les curses.

Les bones prestacions del binomi Gerard de la Casa i el Ford Fiesta preparat per Baporo Motorsport, també es van veure reflectits en la classificació absoluta de la prova, dominada com sempre per les lleugeres barquetes de la categoria sport. Així i tot, Gerard de la Casa va lluitar per a pujar al podi absolut el qual se li va escapar per molt poc.

Amb aquesta nova victòria, Gerard de la Casa es consolida com a líder de la categoria Producció al Campionat d’Andorra Automobilisme de Muntanya (CAAM), certamen en el qual s’ha erigit en màxim favorit per a aconseguir el títol a final de temporada quan només falta la Pujada la Peguera, el pròxim 18 d’octubre.

L’equip Baporo Motorsport i Gerard de la Casa, es desplaçaran el cap de setmana que ve, del 26 al 28 de setembre, a la localitat alacantina d’Onil, per a disputar una nova prova del Campionat d’Espanya de Muntanya, certamen del qual el pilot andorrà es va proclamar matemàticament campió en l’anterior prova disputada a Tenerife.



Classificació final Pujada Beixalís 2025 categoria Producció

clPilotVehicle1 cursa2 cursa3 cursa4 cursaMillor
1Gerard de la CasaFord Fiesta1:43.741:42.581:43.021:42.621:42.58
2Erik FauraCupra Leon1:47.691:48.011:47.751:47.011:47.01
3Cipriano RamírezBMW 3251:53.591:52.691:52.581:51.221:51.22

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]