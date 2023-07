L’esquí nòrdic per a dinamitzar les zones de muntanya

Cartell de la presentació del NORDICAT (CCAU)

El pròxim dimarts, 25 de juliol, el Consorci GAL Alt Urgell–Cerdanya (CAUC) presentarà públicament la segona etapa del projecte estratègic “NORDICAT: les estacions d’esquí nòrdic com a elements claus de la dinamització dels nuclis de muntanya”. L’acte tindrà lloc al refugi del Cap del Rec de l’estació d’esquí nòrdic de Lles de Cerdanya a partir de les 10 del matí.

La presentació general del projecte anirà a càrrec de Mireia Font, gerent del CAUC, mentre que Imma Obiols, tècnica de la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic, explicarà les accions del projecte. Després d’una pausa-cafè, l’acte es reprendrà amb una breu excursió per conèixer les senyalitzacions creades.

A través de Nordicat, s’han creat 5 rutes ecoturístiques a cadascuna de les estacions de nòrdic de l’Alt Urgell i la Cerdanya amb l’objectiu de desestacionalitzar-les i valorar els recursos naturals que ofereixen.

El projecte NORDICAT se centra en les estacions de muntanya com a recurs per a la creació d’activitat econòmica i el desenvolupament de les zones de muntanya L’objectiu inicial era la definició d’una identitat comuna, de tal manera que s’ha treballat amb estratègies conjuntes de creació i comercialització de nous productes que diversifiquin les opcions lúdiques i esportives que ofereixen les estacions d’esquí nòrdic. Tot plegat, com l’objectiu final de generar activitat econòmica i promoure l’ocupació, especialment entre els joves.

NORDICAT està coordinat pel CAUC i compta amb la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic com a entitat cooperant. El projecte està finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.