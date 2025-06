Escaldes impulsa ‘Les cases tenen nom’ per a preservar la memòria viva de la parròquia

Presentació pública, a Escaldes, de la iniciativa “Les cases tenen nom” (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha presentat aquest dijous Les cases tenen nom, un projecte que té l’objectiu de recuperar part de la història de la parròquia a través de les vivències i els records de la ciutadania. La iniciativa, que es recull en format llibre i audiovisual, “dona veu a les persones que han donat vida als carrers, a les places i a les cases d’Escaldes-Engordany”, en paraules de la cònsol major, Rosa Gili. A través dels seus testimonis, s’articula un relat íntim i col·lectiu que permet conèixer millor el passat recent del territori i reforça el vincle entre generacions.

Es tracta d’un primer volum, que convida a fer un recorregut pel carrer d’Engordany, la plaça de la Creu Blanca i el camí d’Ensucaranes, a través de fotografies, documents, testimonis orals i noms de casa que, sovint, s’han transmès de generació en generació. “La història d’Escaldes-Engordany és també la suma de records quotidians, de vivències compartides i d’identitats familiars que mereixen ser preservades”, ha manifestat la cònsol major. La feina s’ha dut a terme gràcies a l’aportació de l’Arxiu històric de la parròquia, però sobretot amb la generositat dels ciutadans que han compartit els seus records. En aquest sentit, el Comú convida a totes aquelles persones que ho vulguin, a fer les seves aportacions a l’Arxiu històric, per tal que es puguin tenir en compte per a noves edicions.

L’acte de presentació, que ha comptat amb més de 150 persones i s’ha celebrat a la nova plaça de l’Església, ha servit per a reconèixer públicament totes les persones que han pres part del projecte, a les quals se les ha obsequiat amb un exemplar del llibre. Així mateix, també s’han pogut visualitzar en primícia les primeres càpsules audiovisuals del projecte.

La resta de vídeos es podran trobar a través de les xarxes socials del Comú durant els propers dies, així com al canal de YouTube de la corporació per tal que tothom hi tingui accés i que la història també s’apropi a les generacions més joves. Pel que fa al llibre, es pot descarregar de manera gratuïta a través de la pàgina web del Comú o bé adquirir-lo en paper a l’Oficina de Turisme de la parròquia.

Les cases tenen nom reafirma el compromís del Comú amb la promoció de la memòria local i constitueix el primer capítol d’un projecte viu i participatiu, amb voluntat de continuar creixent i enriquir-se amb noves aportacions.