Escaldes-Engordany engegarà una prova pilot del sistema de transport parroquial properament

El Comú d’Escaldes-Engordany està treballant amb tots els actors concernits, com ara el Departament d’Empresa, Comerç, Desenvolupament, Seguretat i Qualitat Industrial i Transport del Govern d’Andorra, l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra i FEDA Solucions, per a definir i fer operatiu un sistema de transport parroquial (STP) col·lectiu, adaptat a les necessitats i especificitats de la parròquia.

Els paràmetres que han guiat aquest treball estan fonamentats en criteris d’eficiència, competitivitat, flexibilitat i sostenibilitat.

Així, es busca un STP que doni resposta a les necessitats quotidianes de mobilitat col·lectiva dels residents fent un ús òptim dels recursos públics, segons ha explicat la corporació mitjançant un comunicat de premsa. A tal efecte s’està coordinant amb el Govern una adaptació del recorregut de la Lc (Línia Circular). També es vol assolir un STP àgil, eficaç, fiable, flexible, accessible i inclusiu amb un preu, temps de trajecte, qualitat del servei, confort i facilitat d’accés que, tot en conjunt, resulti ser una alternativa real al transport privat.

Al mateix temps s’està estudiant la viabilitat d’un STP a la demanda, per a les zones allunyades del centre, com els Vilars, Sant Jaume, Engolasters – Urb. La Solana, Can Noguer, Urb. La Plana, Vall del Madriu.

Complint amb aquests criteris també s’aconseguirà fer realitat la reducció d’emissions, conforme a la Llei d’impuls de la Transició Energètica i del Canvi Climàtic.

Es té previst iniciar les proves pilot ben aviat, per poder tenir una idea clara dels fluxos d’ús, horaris, intensitats i altres dades útils estadísticament i per a ajustar el servei i maximitzar la seva eficàcia.