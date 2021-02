El febrer arriba carregat d’activitats als museus

Les activitats de cap de setmana als museus continuen aquest mes de febrer amb el cicle que es va engegar el mes de novembre ‘Canya als museus’. Cada dissabte i diumenge, en un dels museus gestionats pel Govern, hi haurà una activitat per apropar l’equipament cultural a la ciutadania del país.

Aquesta setmana, les activitats tindran lloc al Museu Casa Rull i al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Dissabte, Qian Wan, apassionada pel te i cofundadora de LoveDrinkTea, oferirà una experiència per als sentits a partir d’una cerimònia de te xinès en què es presentaran diferents varietats de tes, així com les característiques, el procés d’elaboració i les seves propietats. L’acte serà a la Casa Rull a les 17 h, coincidint amb l’hora del te, i té un preu de 5 euros.

Diumenge hi ha un nou objecte intrús al Museu Casa d’Areny-Plandolit, on els nens de més de 6 anys hauran d’afinar la vista i descobrir els objectes que s’han esquitllat a la casa. L’activitat es durà a terme a les 12 h i té un preu de 5 euros.

El dissabte 13, Agustí Franch explicarà el seu conte ‘El tamarro’, en què es podrà conèixer aquest ésser mític pirinenc que fins avui ningú no ha vist mai. L’acte se celebrarà al Museu Casa Rull a les 12 h i l’entrada val 5 euros (cada nen ha d’entrar acompanyat d’un adult i solament paga el nen).

El diumenge 14, a l’Espai Columba, s’iniciarà a les 12 h l’itinerari medieval que transcorre pels entorns de l’església de Santa Coloma i que transporta els assistents a l’Andorra medieval, en què el pes de l’Església i la religió era molt important en la societat. Es descobrirà el paper d’una construcció com l’església romànica de Santa Coloma i la seva relació amb les persones i l’entorn. El preu de les entrades és de 5 euros.

El dissabte 20, Olga Armengol representarà ‘El conte de l’Ona i la Laia. Un viatge a l’Andorra d’abans’. Es tracta d’una obra de titelles en què les germanes Ona i Laia entren màgicament al món de l’Andorra d’abans gràcies al Pere, un nen que els explica alguns dels usos i costums, les llegendes, les tradicions i les maneres de viure d’abans i que farà que les nenes valorin el que tenen i que aprenguin més coses sobre el seu petit país. Hi haurà dos representacions, una a les 11.30 h i l’altra a les 12.30 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. El preu és de 4 euros i cada nen ha d’entrar acompanyat d’un adult i solament paga el nen.

El diumenge 21, al mateix museu a les 12 h, es durà a terme per a un sol nucli de convivència habitual el joc d’escapada l’Enigma de l’escriptor. Aquest joc, que permetrà conèixer la història d’una de les nissagues més importants del país, farà que els participants es posin en la pell de Joan Peruga quan escrivia la novel·la Últim estiu a Ordino. El grup disposarà d’una hora per resoldre diversos reptes mentre recorda la història familiar dels Plandolit: si no supera les proves, no trobarà la clau per sortir de la Casa d’Areny-Plandolit. És una activitat pensada per majors de 16 anys i té un preu de 6 euros per persona.

El darrer cap de setmana del mes es tancarà amb una xerrada sobre petròglifs. El dissabte 27, a les 17 h a l’Espai Columba, Jordi Casamajor oferirà una xerrada distesa sobre les seves troballes gravades a les roques d’Andorra, l’Alt Urgell i la Cerdanya. L’entrada val 5 euros.

Finalment, per al darrer diumenge del mes s’ha programat una ruta literària pel nucli històric d’Andorra la Vella en col·laboració amb la Biblioteca Nacional. Aquesta proposta convida els assistents a deixar-se guiar pel barri antic d’Andorra la Vella mitjançant alguns dels escriptors que s’hi han passejat al llarg de la història, a través de les paraules de Martí i Pol, mossèn Ballarín i Joan Peruga, entre altres autors. Es veurà com era aquesta part d’Andorra no fa tant de temps. L’activitat s’acabarà amb una visita a la Casa de la Vall. Començarà a la Casa de la Vall a les 12 h i té un preu de 5 euros.

Cal recordar que totes les activitats tenen una capacitat molt reduïda i que les entrades s’han d’adquirir anticipadament de manera obligatòria en qualsevol dels museus gestionats pel Govern (Museu Casa-d’Areny-Plandolit, Farga Rossell, Casa de la Vall, Espai Columba, Museu Casa Rull o Museu de l’Automòbil).