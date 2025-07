Escaldes dona vida al patrimoni arquitectònic i cultural a través de diferents visites teatralitzades

Una de les representacions del Turistes i Banyistes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany aposta, un estiu més, per les visites teatralitzades com una manera divertida i accessible de descobrir la història i la riquesa cultural de la parròquia. Amb l’humor com a fil conductor i l’escenari natural dels carrers i ponts de la població, aquesta iniciativa vol posar en valor el patrimoni i fer reviure les anècdotes del passat amb una mirada actual, propera i entretinguda.

Un any més té continuïtat la proposta de Turistes i banyistes, que posa en relleu l’estreta relació entre la parròquia i l’aigua, amb escenes que recuperen costums, dades curioses i anècdotes de visitants d’altres temps. Els passis es faran el dissabte 2 d’agost (21.45 h, 22.00 h i 22.15 h) i el diumenge 3 d’agost (11.00 h, 11.15 h i 11.30 h), amb sortida des de la placeta de l’Esbart Santa Anna. Cada representació tindrà un màxim de 25 espectadors.

La segona iniciativa, De Pont a pont, planteja una ruta històrica per a descobrir dos dels ponts més icònics de la parròquia com el pont de la Tosca i el pont d’Engordany. A través de les escenes teatralitzades, el públic coneixerà la història d’aquestes edificacions que recentment han estat rehabilitades per tal de revaloritzar-les com a elements patrimonials destacats. Les sessions es faran el dissabte 9 d’agost (18.00 h, 19.30 h i 21.00 h) i el diumenge 10 d’agost (11.00 h), amb sortida des de la placeta del Madriu. Les representacions aniran a càrrec dels actors de l’Animal Escola de Teatre, amb la col·laboració de l’Esbart Santa Anna, i tindrà un màxim de 20 espectadors per representació.

A part, el projecte De Rutes, en funcionament des de 2011, s’amplia amb la Ruta de Caldes, que vol donar valor a l’aigua termal de l’indret i a l’inici del turisme d’Andorra. Aquest itinerari s’afegeix a les tres rutes ja existents: la Ruta de l’Art, la Ruta d’Engordany i la Ruta de l’Aigua i el Granit. Totes les rutes es poden fer amb cita prèvia a l’Oficina de Turisme, i les visites s’organitzen segons la preferència dels visitants. En aquest sentit, no hi ha un dia fix assignat a cada ruta, sinó que els grups es formen en funció de la demanda. Alhora, no es requereix un mínim de participants, però sí que es limita a un màxim de 10 persones per grup per a garantir una bona qualitat de l’experiència i facilitar l’escolta de les explicacions per part de l’informador turístic.

Les visites estan pensades per a gaudir-les en família i fer de la cultura una experiència propera i divertida. Les entrades per Turistes i banyistes i De pont a pont ja es poden adquirir a www.e-e.ad a un preu simbòlic de 3 euros.