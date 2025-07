Estalvia a la llar en la compra d’aliments

Una dona amb la nevera oberta (AMIC)

Amb alguns canvis en els teus hàbits de compra i planificació, pots reduir les teves despeses a la cuina mentre gaudeixes d’una dieta saludable i deliciosa. A continuació, et presentem tres estratègies eficaces per a estalviar en les teves compres d’aliments:

1.- Compra amb una llista. Quan preparis la llista abans de sortir al supermercat, et centraràs únicament en el que realment necessites. Així evitaràs compres impulsives que poden fer pujar el teu pressupost.

2.- Compra a l’engròs. Els productes no peribles, com l’arròs, la pasta, les conserves o els cereals, poden ser comprats en grans quantitats per a reduir el cost per unitat. Comprar a l’engròs t’ajudarà a estalviar diners i també et permetrà emmagatzemar aliments que duraran més temps. Aprofita les rebaixes i les promocions de descompte. D’aquesta manera, podràs abastir-te de productes bàsics i reduir la freqüència amb què vas al supermercat.

3.- Planifica els teus àpats. Si planifiques què cuinar durant la setmana evitaràs compres innecessàries i reduiràs la temptació de demanar menjar a domicili, que acostuma a ser més car. Avalua les teves necessitats setmanals i crea un menú que inclogui tot els àpats. La planificació et permet aprofitar els ingredients que ja tens a casa i reduir el malbaratament d’aliments.

Amb una mica d’organització i planificació estalviaràs diners i gaudiràs d’una dieta variada i saludable, adaptada al teu pressupost.





Per Tot Sant Cugat