Escaldes adverteix la necessitat de reduir l’ús del plàstic amb motiu del Dia mundial de l’aigua

Els plàstics que tirem a terra van a parar a rius i torrents i aquests els transporten cap al mar. Això fa que els peixos els acabin ingerint i tot plegat acaba al cos humà. També els microplàstics poden ser arrossegats pel vent fins a zones boscoses o camps.Es calcula que cada setmana mengem l’equivalent a una targeta de crèdit de plàstics i els investigadors adverteixen que això té conseqüències negatives per a la salut de les persones. És per aquest motiu que el Comú d’Escaldes-Engordany va organitzar una jornada sobre aquesta temàtica amb motiu del Dia mundial de l’aigua. La conclusió és que cal reduir l’ús dels plàstics de forma dràstica i ràpida.

En l’acte, es va projectar el documental Plastificats, que va ser completat per una presentació sobre els diferents tipus de plàstics i en quins productes els podem trobar. Els més presents són el polietilè (PE) que s’utilitza per a les bosses, per exemple; el polipropilè (PP), per als taps d’ampolla; i el poliestirè; per a envasos d’aliments. A més, ara es fan combinacions de materials que no es poden reciclar i acaben forçosament als abocadors o en incineradores, tal com va explicar el tècnic del Departament de Medi Ambient, Armand Szafran.

El mar Mediterrani és un dels espais més contaminats del planeta. S’estima que cada any arriben als oceans entre 6 milions i 8 milions de tones de brossa, un 80% de les quals són plàstics. En el cas del Mediterrani es calcula que hi ha uns 62 milions de deixalles marines i microplàstics flotant.

“Si abans érem capaços de viure sense plàstics, perquè ara no?”, va remarcar la consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, que va recordar que la utilització d’aquest material ha crescut dràsticament des de l’any 2000 i que cal emprendre el camí invers. És per això que des del Comú d’Escaldes-Engordany s’impulsen accions de sensibilització com l’organitzada amb motiu del Dia mundial de l’aigua, que es traslladarà també a les escoles.