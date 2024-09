Escacs: Ribera, 22è al Campionat d’Europa sub-18 i, Ercoli, 61è en sub-14

Andria Ercoli i Serni Ribera als Campionats d’Europa per edats d’escacs (FEVA)

El Mestre FIDE Serni Ribera (2309 FIDE) i Andria Ercoli (1875 FIDE) han fet un bon paper en els Campionats d’Europa d’escacs per edats que s’han celebrat a Praga (República Txeca) del 16 d’agost a l’1 de setembre. Els representants andorrans han participat en les tres modalitats de torneig que s’han fet durant aquests dies -llampec, ràpid i estàndard-.

Pel que fa al torneig de ritme estàndard, que s’ha disputat del 22 al 31 d’agost, Ribera partia el 33è de 126 jugadors a la categoria sub18 i ha aconseguit fer 6 punts de 9 possibles fet que l’ha permès finalitzar 22è, empatat amb el 10è.

Per la seva banda, Ercoli sortia el número 102 del rànquing inicial de 142 jugadors a la categoria sub14, on ha assolit 5 de 9 i ha acabat el 61è per desempat, amb els mateixos punts que el 42è de la classificació final.





Resultats dels torneig llampec i ràpid

El primer torneig en disputar-se va ser el de parties ràpides, amb un ritme de joc de 15 minuts més increment de 10 segons i nou rondes per sistema suïs, que va tenir lloc al mateix hotel el 17 d’agost.

A la categoria sub14 l’Andria era el número 37 de 71 i va acabar amb 3,5 punts, en el lloc 53, tot i que cal destacar que a la primera ronda va guanyar el número dos del rànquing, el jugador serbi Novak Dumbelovic (2340 FIDE). Al sub18 en Serni sortia 16è del rànquing inicial i va finalitzar amb 4 punts en el lloc 39è de 64 participants.

El 19 d’agost va donar inici el torneig de partides llampec amb un ritme de 3 minuts més 2 segons d’increment per jugada i amb la particularitat que en aquesta ocasió es jugaven sempre dues partides amb el mateix rival, una amb blanques i una amb negres, realitzant-se, per tant, un total de 18 partides.

Andria Ercoli sortia amb el número 66 de 74 participants a la categoria sub14 i va poder obtenir 7 punts, quedant el 59è de la classificació final i millorant el seu ELO FIDE blitz. A la categoria sub18 Serni Ribera començava el 28 de 67 jugadors i va desaprofitar bones partides i va acabar amb 8,5 punts ocupant el 41è lloc.

Tota la informació es pot trobar al web de la Federació d’Escacs Valls d’Andorra, a l’oficial dels Campionats d’Europa per edats i a Chess-Results.