Juan Juncosa

Tinc l’alegria de compartir amb vosaltres que acabo de treure a la llum un nou llibre. Una recopilació dels deu anys que he escrit articles. Per a mi és un honor haver pogut compartir part de les nostres vides a través de la paraula escrita. Facilitant-vos eines, idees i reflexions per a la vostra vida. En el meu cas, el fet d’escriure’ls també m’obliga a treballar amb ells una mica més del que ja ho he fet abans de plasmar-los en el paper, és una gran il·lusió poder compartir amb vosaltres aquests moments.

El nou llibre es diu igual que la secció. “Res a perdre. Tot a guanyar”. Li vaig donar aquest nom a la secció creient que les idees que comparteixo aquí si les treballes no tens res a perdre i si no tens res a perdre, només pots guanyar. També vull dir-vos que he trobat un nou camí. Vaig pensar per un temps que la salut ja no em permetria fer res. No m’adonava que l’única cosa que no he deixat de fer en el meu estat és deixar d’escriure.

Encara que soc més lent pensant i tal vegada no tan clar escrivint és al que em dedicaré ara. Vull comentar-vos que tinc al voltant de 7 llibres escrits i només n’havia publicat dos, aquest és el tercer. Donaré vida als altres i publicar-los de forma bastant ràpida ja continuant escrivint de nous. Els trobareu a Amazon: 1. Vols. Cerca 2. Motivatrón. El llibre de la motivació. 3. Res a perdre. Tot a guanyar.





Tots els articles a www.juanjuncosa.com.