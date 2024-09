Tercer lloc d’Anna Albalat (Andona) a la Copa Catalana de Sants esdevenint líder de la general en carretera

Tercera per l’esquerra, Anna Albalat, satisfeta pel seu tercer lloc (Andona)

Aquest diumenge, a la Copa Catalana de ciclisme celebrada a Sants, la corredora del Principat, Anna Albalat, així com tota la resta de l’equip Andona van fer una actuació més que brillant. Després d’un treball de conjunt espectacular, la formació andorrana va aconseguir una merescuda tercera posició a la cursa. La notícia és doblement bona perquè, amb aquest resultat, Andona lidera la Copa Catalana de l’especialitat.

Amb només una jornada pendent per a disputar-se, les components d’Andona estan “més motivades que mai per a defensar aquesta posició i lluitar pel títol”. Afegeixen que s’ha d’anotar el dia 28 de novembre al calendari, perquè Anna Albalat i l’equip donaran el màxim per a mantenir el lideratge en aquella cita.