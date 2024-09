Omar El Bachiri. Psicòleg

Es vivia millor abans? La resposta no és gens fàcil, perquè la pregunta no especifica quan: en la dècada de 1900, 1910, 1920, 1970, 1980, 2.000, etc? Igualment, sempre dependrà de amb què ho comparem, perquè si ho fem amb els drets laborals, personalment, crec que estem millor en l’actualitat atès que, la nostra obligació és treballar 40 hores setmanals i, a partir d’aquí, ja són extres.

Igual que amb les vacances pagades, tenim trenta dies l’any, cosa que no ha sigut sempre així, per tant, com he dit abans, tot dependrà de amb què ho comparem. Un altre exemple el tenim amb el dret a votar de la dona, no fa ni cent anys que es va aconseguir.

Però, igualment, tampoc hem d’anar tan lluny per a fer comparacions, actualment, gràcies a internet, podem veure pel·lícules sense haver d’anar al videoclub a buscar-les. Si fem comptes, ens estalviem molts diners, perquè a part de pagar una quota mensual, havíem de pagar també per a veure-les, pel seu lloguer. Igual que amb la telefonia, a banda de la mensualitat, ens cobraven per minuts parlats i també, pels missatges enviats, cosa que no passa ara, actualment, paguem la quota mensual i ja ens inclou els minuts, els missatges i l’accés a internet. Aleshores, si ho comparem de la perspectiva econòmica, estem millor en aquest sentit.

Un altre exemple el trobem en la sanitat pública, és millor i a l’abast de qualsevol butxaca i, si a part, tenim una assegurança privada, ja podem respirar més que tranquils. No obstant això, sí que és cert que actualment, el nivell de vida és molt elevat, però, així i tot, tenim més confort i, per tant, també millor qualitat de vida. La majoria de les persones majors de trenta anys viatgem, tenim un vehicle personal (cotxe o moto), un telèfon mòbil, diversos televisors a casa, si així ho desitgem i, també, qualsevol aparell electrònic: nevera, microones, rentadora, rentaplats, etc. Això era impensable en qualsevol altra dècada inferior als anys 2000, aleshores, amb quin any volem comparar la qualitat de vida?

