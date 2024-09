Els gossos més hipoal·lèrgics

Hi ha races de gossos que produeixen més al·lèrgia que altres (Getty images)

Per a moltes persones, tenir un gos és una experiència meravellosa i enriquidora. No obstant això, per a aquells que pateixen d’al·lèrgies, la convivència amb un gos pot ser una situació delicada. Afortunadament, hi ha algunes races de gossos considerades hipoal·lèrgiques, és a dir, que tenen menys probabilitats de causar reaccions al·lèrgiques. Però, què vol dir exactament que un gos sigui hipoal·lèrgic i quines són aquestes races?

El terme “hipoal·lèrgic” no significa que un gos sigui completament lliure d’al·lèrgens, sinó que tendeix a produir menys al·lèrgens en comparació amb altres races. Les al·lèrgies als gossos solen estar relacionades amb les proteïnes que es troben en la caspa, la saliva i l’orina dels animals. Els gossos hipoal·lèrgics tenen una menor probabilitat de perdre cabells i caspa i, per tant, generen menys al·lèrgens a l’ambient.





Algunes de les races més conegudes per ser hipoal·lèrgiques inclouen:

Caniche (Poodle): Els caniches són una de les races més populars entre les persones amb al·lèrgies. La seva capa rissada reté la caspa, evitant que es dispersi a l’aire.

Bichon Frisé: Aquests gossos tenen una capa de pèl suau i arrissada que no cau fàcilment, reduint així la quantitat d’al·lèrgens a la llar.

Yorkshire Terrier: Amb el seu pèl fi i semblant als cabells humans, els Yorkshire terriers són una altra bona opció per als al·lèrgics.

Schnauzer: Aquesta raça ve en diverses mides (miniatura, estàndard i gegant) i té una capa doble que requereix un manteniment regular, cosa que ajuda a minimitzar la quantitat de caspa.

Maltès: Amb el seu pèl llarg i sedós, el maltès no sol perdre molt pèl, convertint-lo en una bona opció per a les persones amb al·lèrgies.

Shih Tzu: Aquesta raça té una capa de pèl que es considera més semblant als cabells humans, reduint la quantitat de caspa que es desprèn.

Havanese: Similar als bichon frisé, els havanese tenen una capa de pèl llarg i suau que no cau fàcilment.

Coton de Tulear: Amb una capa suau i semblant al cotó, aquesta raça també produeix menys al·lèrgens.





És important seguir algunes pautes per a minimitzar les al·lèrgies:

Neteja regular: Banya i raspalla el teu gos amb freqüència per a reduir la quantitat de caspa.

Aspiradora: Utilitza una aspiradora amb un filtre HEPA per a eliminar la caspa i els cabells del gos de les catifes i mobles.

Zona lliure de gossos: Mantingues algunes àrees de la casa, com el dormitori, lliures de gossos per a tenir un espai lliure d’al·lèrgens.

Rentada de mans: Renta’t les mans després de tocar el gos per a evitar transferir al·lèrgens a la cara o altres parts del cos.