Amarga derrota d’Andorra davant Malta (0-1)

Una ocasió desaprofitada per Andorra (AndorraDifusió)

La selecció andorrana de futbol ha obert la Lliga de les Nacions amb una de les derrotes més amargues que es recorden a l’Estadi Nacional. Una victòria o un empat haurien fet justícia a l’ambició i les ocasions de l’onze del tècnic Koldo Álvarez de Eulate a la segona meitat, però la manca d’encert ha deixat el marcador final en el 0 a 1 a favor de Malta amb què s’havia arribat al descans.

Amb el jove Biel Borra per segon partit consecutiu a l’onze titular, Andorra ha intentat jugar en camp de Malta en els primers 10 minuts. Els maltesos han estirat línies i han tingut dues ocasions seguides per a obrir el marcador, amb un xut des de fora de l’àrea de Mbong al minut 18, que Llovera ha desviat a córner, i una rematada de cap de Zammit, que ha salvat Iker.

Andorra ha tingut la més clara en una falta servida per Joan Cervós, que Berto ha perllongat de cap i Bonello ha evitat que acabés en gol. En la jugada posterior, al minut 45, arribava l’únic gol del partit després d’un refús de la defensa tricolor que s’ha quedat curt i que Camenzuli ha aprofitat per a superar Iker amb un xut ajustat al pal.

La segona part ha estat d’Andorra, que ha sortit amb molta ambició per a buscar el gol de l’empat. Berto no ha encertat en la definició al minut 51, sol davant de Bonello. Andorra arribava amb perill i les ocasions s’han succeït, com una rematada de Chus Rubio per sobre del travesser. Koldo ha fet sortir Jordi Aláez i Ricard Fernández per a donar més profunditat a l’atac tricolor. Aláez ha rematat desviat per poc una centrada a l’àrea i ‘Cucu’ ha tingut el gol a les botes al minut 70, però Bonello ha tornat a ser providencial per a Malta.

Koldo ha fet debutar en els darrers minuts un altre dels joves procedents de la sub-21, el migcampista Eric de las Heras. El següent compromís a la Lliga de les Nacions arribarà el 10 d’octubre a Moldàvia.