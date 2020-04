El ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, ha explicat durant la roda de premsa d’aquest dimecres al vespre que l’Executiu ja ha donat curs a 42 sol·licituds de les presentades per empreses i autònoms per tal d’accedir als crèdits tous a tipus d’interès al 0% habilitats per fer front a la situació actual generada per la COVID-19.

Així, el Comitè Tècnic, ha resolt aquesta quarantena de sol·licituds i ha atorgat un total de 1,1 milions d’euros dels 4 milions d’euros sol·licitats,el que suposa el 29% del total demanat. Jover ha especificat que “de les 42 sol·licituds resoltes, se n’han acceptat 35 de manera total o parcial i se n’han denegat 7 per no complir amb els requisits establerts”.

El ministre ha posat en relleu la “celeritat” alhora de resoldre les diferents sol·licituds presentades per tal d’assegurar-se que les empreses i autònoms puguin “garantir el 100% de la plantilla així com el seu salari”. En aquesta línia, Jover ha informat que a data d’avui, hi ha un total de 1.099 demandes entrades per tal d’accedir als crèdits tous habilitat per Govern.

D’altra banda, el portaveu de l’Executiu ha actualitzat també les xifres assolides a través del fons solidari, un total de 766.927 euros. D’aquests, 731.045 euros s’han recaptat a través dels diferents comptes bancaris habilitats per part del Govern i Andorran Banking i 35.882 euros s’han assolit gràcies als missatges solidaris enviats al telèfon 828.