Fumar augmenta les complicacions en cas de contraure la COVID-19. Ho revela un article recentment publicat al Blog del British Medical Journal (BMJ)¹, que se’n fa ressò el Programa d’Atenció Primària Sense Fum i la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum, amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Els resultats preliminars han demostrat que fumar proporciona una porta d’entrada del coronavirus en l’organisme pels moviments repetitius dels dits a la boca, i que el fum del tabac per inhalació augmenta la taxa de transmissió i la gravetat de les infeccions de les vies respiratòries per la COVID-19. El 12,4% dels fumadors morts van requerir ingrés a la unitat de cures intensives o ventilació mecànica en comparació amb el 4,7% dels no fumadors.



Deixar de fumar durant la pandèmia

Des del Programa d’Atenció Primària Sense Fum, la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum i l’Agència de Salut Pública de Catalunya, també asseguren que “se sap que deixar de fumar ajuda al control de malalties cardiovasculars i respiratòries que són factors de risc per la COVID-19”. També recorden que “no hem d’oblidar, -en aquests dies que estem confinats a casa-, que fumar posa en risc la salut de les persones que conviuen amb els fumadors”. En aquest sentit, sumen esforços per ajudar a la població a deixar de fumar a través d’internet, perquè asseguren que “el que sí està clar és que deixar de fumar redueix les conductes de risc pel contagi de la COVID-19”. Deixar de fumar és el millor que es pot fer per la nostra salut i la dels altres. El confinament fa que hi hagi més temps lliure (i això pot ser un avantatge), però al mateix temps, suposa un esforç psicològic i emocional important. Per aquest motiu posen a disposició de la ciutadania una plataforma per ajudar a deixar de fumar en temps de la COVID 19: http://www.papsf.cat/ajudar-deixar-fumar-COVID19.aspx

En aquesta plataforma es troben 4 estratègies d’ajuda:

1.- Un e-mail on un professional sanitari expert en tractament del tabaquisme atendrà les consultes de la persona interessada per fer assessorament i seguiment en el procés de deixar de fumar durant aquest dies de confinament.

2.- Guia interactiva per deixar de fumar

3.- Guia d’ajuda per deixar de fumar en quatre passos

4.- L’APP Sacabo

Article: ¹ https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/20/covid-19-the-role-of-smoking-cessation-during-respiratory-virus-epidemics/