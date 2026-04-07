Victòria i millor resultat de la temporada per a Íria Medina al gegant FIS de l’Esparver

Íria Medina ha estat, aquest dimarts, la guanyadora del gegant FIS que s’ha celebrat a la pista Esparver del Tarter de Grandvalira i ha marcat, a més, 23.00 punts FIS, el seu millor resultat de la temporada. En homes, han entrat al top10 Àlvar Calvo, Bartumeu Gabriel i Maià Font. Avui s’ha disputat la primera de les curses programades a Andorra per a aquesta setmana.
Així, aquest dimarts ha estat un gegant FIS i demà dimecres serà un eslàlom FIS, tots dos organitzats per l’Esquí Club Pas de la Casa-Grau Roig. Dijous i divendres tindran lloc l’eslàlom i el gegant del Campionat d’Andorra absolut, respectivament. Aquestes quatre curses són totes corresponents a la Copa Creand.
23.00 punts per a Medina en gegant
Al gegant d’avui, en dones, Medina s’ha imposat amb un crono final de 2.01.38, deixant a 1.67 a l’argentina Nicole Begue, segona, i a 1.77 a la italiana Francesa Fanti, tercera. L’andorrana ha marcat 23.00 punts FIS, per sota dels seus actuals 26.49 i assolint el seu millor resultat de la temporada en la disciplina. Fins a avui, el seu millor registre havien estat els 25.17 punts que va assolir a Sestriere, el passat gener, mentre que els altres dos millor resultats eren 27.24 i 27.81, a Pozza i Hinterreit, respectivament.
Per la seva part, en quarta posició ha acabat Jordina Caminal, que també ha millorat punts FIS amb 55.70, millor que els actuals 57.45, tot i que lluny del millor resultat del curs, que va ser el passat 3 d’abril, a La Molina, quan va marcar 39.68.
Igualment, del grup EEBE U19, Carlota Comellas ha estat 10a, mentre que Isabella Pérez ha acabat 16a, i també han completat la cursa Anna Ramentol, 24a, i Marta Torres, 27a. No ha finalitzat la primera mànega Ainhoa Piccino.
En homes, Calvo, Gabriel i Font al top10
En la cursa masculina, la victòria ha estat per a l’italià Francesco Riccardo Zucchini, que s’ha imposat amb 1.57.28 sobre els espanyols Roger Barceló (+2.01) i Simon Jorge Calzado (+2.47). El millor andorrà ha estat Àlvar Calvo, en la 8a posició amb +3.21, mentre que Bartumeu Gabriel ha estat 9è amb +3.64 i Maià Font ha tancat el top10 amb +3.76. Després ha finalitzat 11è Xavier Cornella (+3.84), Marcel Pérez ha estat 21è, Pirmin Estruga 22è, Èric Ebri 23è, Carlos Salinas 27è, Èric Guimerà 28è, Antoni Bea 31è, Pere Cornella 35è, Arnau Escabrós 37è i Sergi Puigdemasa 40è. A la segona mànega han quedat fora Àlex Comellas i Jan Visa.
Aquest dimecres, nova cursa, en aquest cas l’eslàlom FIS, també a la pista Esparver.