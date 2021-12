Es reforça el Servei de Transport Escolar davant la persistència de nevades generalitzades

Davant la persistència de nevades generalitzades a tot el país, el Govern ha decidit, de cara a aquest dilluns, 6 de desembre, al matí, desdoblar algunes línies del transport escolar, així com modificar alguns horaris per avançar-los lleugerament. Les famílies dels escolars els quals estiguin afectats pels canvis rebran la informació via sms.

Les línies que es desdoblaran seran les següents:

Número de vehicle Hora de sortida Lloc de sortida Destinació 2342 7.25 h Pas de la Casa Escola Andorrana de 2a ensenyança d’Encamp / Lycée Comte de Foix 2123 7.30 h Pal Poble Escola Andorrana de 2a ensenyança d’Ordino 1052 7.00 h Arinsal Escola Andorrana de 2a ensenyança de Santa Coloma Lycée Comte de Foix

El detall de les línies i vehicles que s’avancen és el següent:

Número de vehicle Nova hora de sortida Lloc de sortida Destinació 2018 7.35 h Fontaneda Poble Col·legi Janer de maternal i 1a ensenyança 2032 7.30 h La Cortinada Col·legi Janer de maternal i 1a ensenyança 2023 6.50 h Canillo Col·legi Maria Moliner (La Margineda) Col·legi Sant Ermengol de 2a ensenyança i batxillerat 1331 7.30 h Dama de gel Escola Andorrana de 2a ensenyança d’Ordino 2034 7.15 h La Cortinada Lycée Comte de Foix i Col·legi Janer de 2a ensenyança 2020 7.15 h Aixirivall i Juberri Lycée Comte de Foix Escola Andorrana de 2a ensenyança de Sta. Coloma i Col·legi Janer de 2a ensenyança 2234 7.30 h Sant Julià de Lòria Escoles Andorrana i Francesa del Pas de la Casa (docents) 2233 6.50 h Arans Col·legi Sant Ermengol de 2a ensenyança i batxillerat 2142 7.45 h Sant Julià de Lòria Escola Andorrana de 2a ensenyança de Sta. Coloma i Col·legi Janer de 2a ensenyança 2019 7.00 h Juberri Col·legi Sant Ermengol de 2a ensenyança i batxillerat 1622 7.25 h Escàs Lycée Comte de Foix Lycée Comte de Foix – El Roc 1332 6.50 h La Cortinada Escola Andorrana de Batxillerat Col·legi Maria Moliner de 2a ensenyança i batxillerat 1131 7.30 h Pal Col·legi Janer, maternal i 1a ensenyança 1124 7.45 h Arinsal Col·legi Maria Moliner Escaldes-Engordany Col·legi Sant Ermengol, maternal i 1a ensenyança 1060 7.35 h Escaldes (Ctra. Vilars) Escola Andorrana de 2a ensenyança d’Encamp

Protecció Civil i Mobilitat recomanem evitar tant com sigui possible l’ús del vehicle privat dins del territori i anticipar els desplaçaments

El Servei Meteorològic preveu que les nevades generalitzades puguin persistir fins demà al matí. L’episodi de neu anirà perdent intensitat durant el matí de dilluns fins a cessar al migdia. De cara a demà es preveuen gruixos de neu nova de 15 cm a 2.500 metres, de 10 cm a 2.000 metres, de 7 cm a 1.500 metres i de 3 cm a 1.000 metres.

Així, els Departaments de Protecció Civil i de Mobilitat recomanen la població evitar tant com sigui possible l’ús del vehicle privat en els desplaçaments interns, anticipar els desplaçaments i assegurar circular amb els equipaments especials obligatoris. De la mateixa manera es recomana l’ús del transport públic i compartir vehicles per tal d’evitar saturar la xarxa viària.

De la mateixa manera i tenint en compte que a causa de les precipitacions de les darreres hores el mantell nival es troba poc estabilitzat, es recomana limitar les activitats a la muntanya fora dels dominis segurs. En tots els casos consultar el butlletí de perill d’allaus i la previsió meteorològica abans d’efectuar qualsevol sortida.

Els Departaments del Govern pertinents, Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat, COEX i els Cossos Especials continuen atents a l’evolució de les previsions meteorològiques així com a l’assistència i manteniment de la xarxa viària.

Es poden seguir les indicacions a través de mobilitat.ad, meteo.ad, a protecciocivil.ad, així com les xarxes socials oficials, per informar-se de l’estat de les carreteres, la previsió meteorològica i de les recomanacions de seguretat.