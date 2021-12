El PS es reuneix amb el diputat del Partit Socialista portuguès Paulo Pisco

El Partit Socialdemòcrata s’ha reunit aquest cap de setmana amb Paulo Pisco, diputat del Partit Socialista de Portugal, amb qui ha tractat la situació de la comunitat portuguesa a Andorra, així com el reclam del PS de comptar amb un consolat al Principat per tal de donar més reforç a la representació dels residents portuguesos al país, que són més de 9.000 persones. En aquest sentit, ambdós partits han compartit la necessitat de tenir aquest òrgan de representació a Andorra i que cal treballar plegats per a aconseguir que sigui una realitat.

El president socialdemòcrata, Pere López, juntament amb el secretari d’Organització, Pere Baró, i la vocal al comitè executiu i representant de la comunitat portuguesa al partit, Liliana Ribeiro, han tractat amb Pisco les pròximes eleccions a Portugal, previstes pel 30 de gener de 2022, i han recordat la possibilitat dels residents portuguesos a Andorra de poder emetre el seu vot per correu ordinari.

A la trobada, els dirigents del PS andorrà han subratllat la “immillorable tasca del Partit Socialista a Portugal, que ha aconseguit una etapa de creixement econòmic històric, amb xifres d’atur al mínim, del 6,1%. i la necessitat de mà d’obra en alguns sectors”. Així mateix, s’han destacat les polítiques públiques d’habitatge amb mesures com la construcció d’edificis de titularitat pública i de preu assequible per tal que els col·lectius més necessitats hi puguin accedir i que, a la vegada, ha generat multitud de llocs de treball en aquest sector. El PS portuguès també ha incrementat el salari mínim prop del 30% d’aquest en els darrers 3 anys i ha fet una bona gestió de la pandèmia, tot i el rebrot que van patir al Nadal de l’any passat, i actualment és el país europeu amb major índex de vacunació i amb una incidència de 300-400 casos per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies.