Gina del Rio, 16a després d’una espectacular remuntada, a la mass start de la Copa d’Europa júnior

Els joves fondistes Gina del Rio i Quim Grioche han competit aquest diumenge a l’última cita de la Copa del Món d’esquí de fons de Goms, a Suïssa, amb bons resultats per als dos. Del Rio ha estat 16a i Grioche 31è després de les respectives curses de 5km i 10km mass start.

A la cursa femenina, amb 55 corredores, Del Rio ha estat la 16a en meta amb un crono de 15.03,3, a 1.05,3 de la guanyadora, l’alemanya Helen Hoffmann, que s’ha imposat amb 13.58,0. A més, Del Rio ha estat la 5a d’entre les U18 i a més ha fet una cursa molt bona en què ha sortit a per totes, s’ha situat entre les cinc primeres, però una topada l’ha deixat sense un esquí, amb la qual cosa ha hagut d’aturar-se, mentre veia com li passaven totes les corredores. Després, en reincorporar-se, no ha perdut la cara a la cursa i ha anat remuntant en una cursa molt bona, fins a ser 16a en meta.

Per la seva part, Grioche ha competit als 10km, on ha estat 31è entre els 93 participants. La cursa l’ha guanyat el francès Mathis Desloges amb 24.42,5, mentre que l’andorrà ha arribat a meta amb 26.47,4, a 2.04,9 després d’una carrera en què ha estat tota l’estona lluitant entre el top30.

Xabier del Val, entrenador: “Gina ha fet una molt bona sortida, s’ha situat 5ª. Després ha tingut un ensurt amb alguna topada amb altra esquiadora, i se li ha obert la fixació de l’esquí, ha hagut d’aturar-se, fer mitja volta, i s’ha quedat en el quilòmetre 1, d’anar 5ª a última o penúltima. Després ha fet una molt bona carrera, ha remuntat moltes posicions i ha estat 16ª a un minut del cap de carrera, la qual cosa està molt bé. Cal destacar que quan li ha passat això de l’esquí no s’ha enfonsat, sinó que ha tingut un comportament molt bo”.

“Quim ha competit molt millor que el divendres, ha estat lluitant en el top30 durant tota la cursa. Finalment ha estat 31è però cal destacar que la seva actitud en carrera ha sigut de lluitar-ho més, i amb sensacions millors per a les pròximes carreres”.