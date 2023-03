Es publiquen les bases que regiran l’adjudicació dels permisos de caça a les reserves del Cadí i de Cerdanya-Alt Urgell

Reserves de caça al Pirineu (RàdioSeu)

Les bases que regiran l’adjudicació dels permisos de caça d’isard, cabirol i cérvols dins de les reserves nacionals de caça del Cadí i de Cerdanya-Alt Urgell s’han publicat aquesta mateixa setmana. El document i els annexos de sol·licitud es poden consultar a través d’Internet.

L’objecte del contracte està constituït per a permisos en categoria de trofeu i selectiva d’isard per a propietaris, i per a permisos en categoria de trofeu de cabirol i de cérvol per a propietaris. La forma d’adjudicació de l’aprofitament cinegètic serà la subhasta pública, en la qual qualsevol persona interessada podrà presentar una oferta que s’adapti a les condicions establertes.

Per a participar en aquesta subhasta, que es farà dijous 13 d’abril a les 10:30 hores, caldrà llegir-se les bases i emplenar el formulari adjunt, a més d’imprimir-lo i signar-lo. La petició s’haurà d’enviar abans del dimarts 28 de març per correu postal a l’adreça del Consell Comarcal de la Cerdanya (plaça del Reg, 5, 17520 Puigcerdà), juntament amb el taló. A l’exterior del sobre serà necessari que s’indiqui “Subhasta 2023”.

La subhasta es podrà seguir en directe pel canal de YouTube del Consell Comarcal de la Cerdanya.