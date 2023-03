Cap de setmana de motociclisme a l’Alt Urgell amb l’Enduro del Segre

Cartell de l’Enduro del Segre 2023 que se celebra a Oliana (RàdioSeu)

La 39 edició Enduro del Segre, que organitza el Moto Club Segre, torna aquest cap de setmana a l’Alt Urgell. La prova, que forma part del calendari del Campionat d’Espanya i del Campionat de Catalunya, comptarà amb la participació de pilots de diverses categories.

Les curses centrals estan programades dissabte i diumenge a partir de les nou del matí. El lliurament de premis està previst ambdós dies a les cinc de la tarda. Prèviament, aquest divendres a partir de les dues del migdia i fins a les sis de la tarda es faran les verificacions administratives a l’Oficina de Turisme d’Oliana. Des d’un quart de tres de la tarda i fins a un quart de set del vespre també es duran a terme les verificacions tècniques a la plaça de la Reguereta. Pel que fa a les verificacions 20 Scratch començaran a les tres, mentre que el briefing dels motoristes, situat a la plaça 1 d’octubre, es realitzarà a partir de les cinc.

Avui divendres, el programa inclou, a les sis de la tarda, un SuperTest (Extreme) a l’avinguda de Barcelona. L’organització té obertes les inscripcions d’última hora, tot i que amb recàrrec en el preu. El tràmit es pot fer a través del web de la cursa.

L’Oliana Off Road va néixer el 2011 a través d’un grup de voluntaris que tenien la voluntat de recuperar la tradició “endurera” als terrenys més propers. El recorregut es marca per corriols i camins, per les muntanyes del municipi i dels termes veïns com Bassella, perquè els participants gaudeixin d’un cap de setmana d’autèntic enduro.