Formacions per ajudar les entitats d’Andorra la Vella a generar espais de reflexió a Internet

El Servei de Participació ciutadana del Comú d’Andorra la Vella organitza una nova edició de jornades formatives gratuïtes adreçades a les associacions sense ànim de lucre inscrites al Registre Comunal d’Associacions d’Andorra la Vella. En aquesta ocasió, i sota el títol Fent xarxa!, s’han articulat quatre sessions telemàtiques per ajudar a les entitats a crear espais de reflexió i de col·laboració a través d’Internet, aprofitant les eines que hi ha disponibles i les opcions que en aquest sentit han aflorat amb la nova realitat de la pandèmia. La temàtica s’ha escollit atenent a les demandes de les mateixes entitats de generar espais de trobada per compartir experiències.

Les formacions tindran lloc els propers 25 de febrer i l’11, 16 i 18 de març a les 20.30 hores i s’impartiran amb el format webinar, tant per seguir les mesures per evitar contagis com per, precisament, posar en pràctica les trobades per via telemàtica.

La primera conferència (25/02) es titula El repte del treball col·laboratiu en temps de pandèmia i anirà a càrrec del politòleg Roger Buch, que també és responsable del Programa d’innovació i qualitat democràtica de la Generalitat de Catalunya, professor de la Universitat Ramon Llull i expert en participació i tercer sector. Per a l’11 i el 16 de març s’ha organitzat una formació pràctica sobre l’ús de les eines de Google per a dinamitzar les entitats amb Joaquim Carbonell, soci director de NEOS coneixement i aprenentatge; i, el 18 de març, com a cloenda, hi haurà una trobada amb el personal del Servei de Participació Ciutadana per compartir experiències i fer propostes de futur.

Participació Ciutadana va detectar fa anys la necessitat d’oferir eines específiques a les entitats d’Andorra la Vella davant els dubtes que plantegen de manera recurrent, per la qual cosa al 2016 es van començar a desenvolupar jornades formatives. Amb anterioritat s’han organitzat sessions sobre comptabilitat, organització, protecció de dades, comunicació interna i externa, i captació i fidelització de socis.

Les places a les jornades Fent xarxa! són limitades i requereixen d’inscripció prèvia al Servei de Participació Ciutadana – participacio@comuandorra.ad (Tel. 730043 i Whatsapp 694093).