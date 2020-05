Es presenten les modificacions a la Llei dels Ajuts a l’Estudi per agilitar-ne el procés de sol·licitud

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i la directora d’Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l’Estudi, Meritxell Gallo, han presentat aquest divendres les modificacions a la Llei d’ajuts a l’estudi. Unes modificacions que busquen agilitzar el procés amb accions com la reducció dels tràmits suplementaris o facilitar les tramitacions de les sol·licituds que es presentin fora de termini.

Paral·lelament, la titular de la cartera de Salut ha destacat que el procés per demanar els ajuts –tant de maternal, com primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional no superior– s’obre el 10 de juny i té un termini d’un mes. Es pot fer presencialment al Servei de Tràmits del Govern o als comuns, però des del ministeri es vol potenciar la tramitació per via telemàtica a www.infoeducacio.ad o www.tramits.ad.

En aquest sentit, la directora del departament, Meritxell Gallo, ha exposat el procediment a seguir per fer la sol·licitud en línia. Un procediment que també s’ha simplificat per fer-lo més intuïtiu: “els demandants podran escollir el tipus de beca que sol·liciten, adjuntar els documents que facin falta i veure si la petició s’ha lliurat correctament”.

A banda, la modificació de la Llei també preveu reajustaments en altres àmbits per facilitar l’accés a les beques, com ara l’eliminació del requisit del període de residència mínim de tres anys consecutius per poder-hi accedir, o afegir els conceptes de “beca de matrícula als ensenyaments no superiors” que es facin al Principat i “beca de matrícula per als alumnes amb necessitats educatives especials” a l’estranger.

Vilarrubla ha indicat que aquest curs 2019-2020 el ministeri haurà atorgat més de 2,5 milions d’euros en beques, una xifra en la línia dels anys anteriors.

El Centre de Formació Professional podrà impartir el certificat de batxillerat internacional

La ministra Vilarrubla també ha anunciat, durant la compareixença d’aquest divendres, que l’organització International Baccalaureate ha aprovat que el Centre de Formació Professional d’Aixovall pugui impartir el certificat de batxillerat internacional en la seva versió per a la formació professional, anomenat Programa d’Orientació Professional (POP).

El centre ja ha adaptat el pla d’estudis de les cinc branques que s’ofereixen per tal de complir amb les assignatures “IB” i amb el plantejament general del programa, i es començarà a impartir a partir del curs 2020-21.

Amb la implantació del programa POP es complementa l’actual pla d’estudis amb continguts que dotaran als alumnes de competències cada cop més dirigides a la millora de la seva inserció laboral, amb un perfil de ciutadans crítics i actius i amb la possibilitat de prosseguir estudis superiors amb una millor preparació.

L’organització ja va acceptar l’abril del 2019 que l’Escola Andorrana de Batxillerat, pogués impartir el Diploma de Programa.