Es presenta la 9a Marxa Popular de l’Associació Marc GG

Cartell de la 9a Marxa Popular de l’Associació Marc GG (Associació Marc GG)

L’Associació Marc GG d’ajuda mútua per una pèrdua organitza un any més la seva Marxa Popular que recorrerà els carrers d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella el proper diumenge, 7 de maig, i que arriba a la seva novena edició. La sortida es farà al Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, a les 10:30 hores i les inscripcions es podran fer el divendres, de les 16 a les 20 hores, a Illa Carlemany. També es podrà realitzar la inscripció el dissabte, dia 6, de les 11 a les 20 hores. Finalment, el mateix diumenge, 7 de maig, de les 9 a les 10:30 hores al punt de sortida.

La marxa, amb un recorregut pels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, d’uns 3,5 quilòmetres, és apte per a tothom i té per objectiu ser un punt de trobada i una jornada per a recordar aquells que ja no hi són. D’aquí el lema de la marxa “Correm per ells”.

Amb un preu de 8 euros es posaran a la venda les inscripcions que inclouen la samarreta de regal i alguna sorpresa més. Es podran adquirir divendres 5 i dissabte 6 a l’Illa Carlemany i a la sortida el mateix diumenge. Tot el que es recapti servirà per a continuar la tasca social que fa l’Associació Marc GG i que es focalitza en diferents accions per a acompanyar a les persones que estan passant un dol com els grups de suport o altres activitats com conferències i tallers.

A més, tothom qui assisteixi a la marxa, podrà participar de la rifa que es farà a l’arribada i podrà guanyar magnífics regals donats pels diversos patrocinadors.