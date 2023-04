Encamp: Taller Sonadons per a infants

Cartell del taller Sonadons per a infants (Comú d’Encamp)

El taller Sonadons per a infants és una ocasió única per a gaudir de les experiències musicals, del joc i del moviment amb els més petits. Hi haurà balls i cançons perquè els nens s’expressin en llibertat. El taller anirà a càrrec de Míriam Manubens i Anahi Pinoargotty i hi haurà diferents sessions segons les edats.

La sessió per als nadons d’entre 15 mesos i 3 anys serà a les 10 hores, mentre que per als infants de 0 a 15 mesos serà a les 11 hores. Cal fer reserva prèvia, ja que l’activitat disposa de places limitades. El taller Sonadons per a infants se celebra aquest dissabte, 29 d’abril, a la Biblioteca comunal d’Encamp.

Aquest mateix taller també se celebrarà a la Biblioteca comunal del Pas de la Casa. En aquest cas, el dia 9 de juny.