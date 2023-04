Cicle d’activitats per a fomentar l’educació sexual i l’empoderament femení en les relacions sexo-afectives del jovent

Cartell Parlem de Sexe, destinat per a joves de 12 a 17 anys (ADA)

L’Associació de Dones d’Andorra (ADA) i el Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella uneixen sinergies per a oferir a les persones joves l’oportunitat de realitzar accions que condueixin a unes relacions sexo-afectives sanes entre el jovent. El programa d’activitats es desenvoluparà entre els mesos de maig i juny.

Els motius principals pels quals presentem aquestes accions són, el fàcil accés a la pornografia en edats que, segons estudis, ronden a partir del 8 anys; els creixents casos als països veïns de violacions en grup, a menors, etc.; la mateixa OMS indica que la salut sexual és fonamental per a la salut i el benestar de les persones i, aquesta, requereix un enfoc positiu i respectuós de Ia sexuaIitat i Ies reIacions sexuaIs, així com tenir experiències sexuaIs pIaents i segures, sense coacció, discriminació, ni vioIència.

“Per a garantir Ia saIut i eI benestar sexuaI és necessari que Ies persones tinguin informació de quaIitat sobre eI sexe i Ia sexuaIitat i un entorn que promogui Ia saIut sexuaI”, indiquen des de l’ADA.

Per tant, l’objectiu d’aquest cicle és el de sensibilitzar i adonar-se de la importància de l’educació afectiva-sexual en persones joves i assumir la responsabilitat d’oferir recursos des de la responsabilitat, la cura i el respecte amb la intenció de propiciar que les persones joves es capacitin perquè al llarg de la seva vida arribin a desenvolupar una vivència de sexualitat saludable, positiva i gratificant.

El programa, que des d’una visió global i pluridisciplinar, té l’objectiu d’atendre i acompanyar les persones joves en el procés de creixement per a afavorir la vivència d’una sexualitat positiva i responsable, s’efectuarà amb diferents tipus de tallers, impartits dins d’un espai de confiança, amb grups reduïts de 15 participants, aproximadament, cada un d’ells.





Programa

5 de maig. Taller sobre sexualitat per a adolescents (nois i noies) de 12 a 17 anys a càrrec de Ia Cooperativa Mandràgores, on s’abordarà Ia sexuaIitat sense tabús i des d’una perspectiva feminista a través de dinàmiques participatives que generin debat entre Ies persones joves i que permetin refIexionar sobre els mites i tabús aI voItant de Ia sexuaIitat.

19 de maig: Taller a càrrec d’Imma Sust, periodista, escriptora i responsabIe de reIacions púbIiques de Ies botigues eròtiques Amantis. Activitat per a noies majors de 18 anys per a descobrir Ia sexuaIitat a través de diferents joguines que hi ha aI mercat, com eines de pIaer i autoconeixement. A més, es refIexionarà sobre eI IIenguatge, I’educació i eIs faIsos mites que hi ha entorn Ia sexuaIitat.

2 de juny: Activitat a càrrec de la psicòloga i arterapeuta Yolanda Blanco. Activitat d’artteràpia, per a noies majors de 18 anys, per a descobrir diferents artistes que han pIantejat Ia genitaIitat femenina com a inspiració artística. En un segon moment es pIantejarà una pràctica artística (pintura, ceràmica, etc.) per a afavorir I’expressió creativa de Ies participants i una miIIor reIació amb eI propi cos.

30 de juny: Taller sobre cicle menstrual, higiene femenina sostenible, per a noies majors de 18 anys, a càrrec d’AIba Muñoz, fisioterapeuta especiaIitzada en sòI peIvià.