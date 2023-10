La Cambra de Comerç organitza un Retail Tour a Madrid

Una dona mirant l’aparador d’un comerç de Madrid (pch.vector)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) organitza del 30 de novembre a l’1 de desembre un retail tour a Madrid. Es tracta del primer viatge experiencial d’aquest tipus que realitza l’entitat després de la pandèmia i, en aquest cas, s’ha escollit la capital espanyola perquè és una de les ciutats més visitades del món.

Durant aquests tres dies i, a partir d’un programa detallat, es realitzarà una ruta per diferents botigues de la capital espanyola on s’analitzaran les estratègies comercials que s’estan desenvolupant a la ciutat i aquests coneixements serviran també per a definir i posicionar el model de negoci de les persones que participen al retail tour. Així, la intenció és aprendre nous conceptes per a després, poder-los adaptar als establiments andorrans.





Un viatge experiencial per a aprendre i aplicar idees innovadores al sector comercial

La idea és experimentar les sensacions que transmet un punt de venda quan es visita des de la perspectiva del consumidor. D’aquesta manera, aquests tipus de viatges permeten obtenir una visió àmplia i global del sector del retail que ajudaran als participants a prendre decisions i aplicar nous conceptes i estratègies de venda.

L’objectiu de la Cambra en proposar aquesta formació és descobrir nous conceptes que puguin servir perquè Andorra pugui reforçar el seu posicionament com a destinació de compres.

Aquests tipus de formacions tenen una aplicació pràctica per a les empreses que hi prenen part ja que poden aplicar o adaptar conceptes innovadors a les seves botigues tot treballant el concepte comercial, reflexionar sobre l’èxit i la viabilitat d’un producte en concret, detectar noves tendències i hàbits del consumidor, replantejar l’estratègia de l’empresa i també, detectar possibles oportunitats de negoci.

El Retail Tour està obert a empreses i botigues del sector del retail, l’hostaleria, la restauració, el real state i també, a entitats i associacions de comerciants.

Cada any, només amb el parèntesi de la pandèmia i fins enguany, la Cambra proposa l’organització d’un retail trainning tour experience i en aquest cas, s’ha escollit Madrid perquè compta, entre altres atractius, amb tres dels quatre carrers comercials més transitats d’Espanya. A més, un 25,6% de la despesa del visitant internacional és en moda i compres i està considerada com una de les millors ciutats de compres d’Europa.