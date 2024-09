Es posa en marxa el telèfon gratuït 177 per a la prevenció de les conductes suïcides

Presentació del telèfon gratuït 177 per a la prevenció de les conductes suïcides (SFGA)

El Ministeri de Salut ha anunciat aquest dimarts la posada en marxa d’una línia d’atenció telefònica per a la prevenció de les conductes suïcides. Sota el nom ‘Línia verda’, les persones que es trobin en aquesta situació poden trucar des d’aquest dimarts al telèfon gratuït 177, mitjançant el qual se’ls ofereix atenció de manera immediata i es podran activar els serveis necessaris. Aquest telèfon està actiu les vint-i-quatre hores del dia durant els set dies de la setmana.

Es tracta d’un servei confidencial i segur dirigit a totes aquelles persones que es troben en un moment de vulnerabilitat, a través del qual se’ls ofereix suport psicoemocional, orientació sobre els recursos existents al país en salut mental, i, en cas de risc alt de suïcidi, permet activar els serveis d’emergència oportuns, segons ha exposat la ministra de Salut, Helena Mas, durant la roda de premsa de presentació. Per aquest motiu, quan la persona truqui a aquest telèfon, se l’atendrà i s’avaluarà el nivell de risc de suïcidi. En cas de risc imminent, s’activaran els serveis d’emergència, mentre que per la resta de casos s’atendrà la persona i se l’orientarà als recursos assistencials i comunitaris existents al país en matèria de salut mental.

“La millor manera de lluitar contra el suïcidi és informar i posar a l’abast de la ciutadania totes aquestes eines que tenen com a objectiu posar la persona al centre de l’equació”, ha assegurat Helena Mas. Per tal de posar en marxa aquesta línia d’atenció telefònica per a la prevenció de les conductes suïcides, el Ministeri de Salut ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Ajuda i Esperança, la qual s’encarregarà de gestionar i donar el servei de la Línia Verda. “Comptem amb l’expertesa d’una entitat, i dels seus voluntaris, que s’encarrega de la gestió d’aquesta línia per a altres institucions públiques espanyoles”, ha explicat Helena Mas.

Per la seva banda, la presidenta de la Fundació Ajuda i Esperança, Esperança Esteve, ha explicat que compten amb un equip de voluntaris formats específicament per a atendre aquestes situacions i que en aquells llocs on s’ha posat en funcionament ha tingut una molt bona rebuda. “Treballem des d’una perspectiva professional i comunitària que té com a objectiu oferir una resposta integrada per a alleugerir el malestar de les persones que ens truquen”, ha relatat Esperança Esteve.

Aquesta línia d’atenció telefònica forma part del desplegament del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, presentat la legislatura passada per part del Ministeri de Salut, l’objectiu del qual és d’acompanyar el país en la transformació del model existent cap a un de nou més plural, interdisciplinari, amb la persona al centre del projecte i amb un foment de l’atenció comunitària.

En aquest sentit, la ministra Helena Mas ha aprofitat la roda de premsa per a presentar les línies d’actuació del Ministeri i del SAAS en matèria de prevenció de les conductes suïcides, així com els protocols d’actuació davant d’aquestes. La titular de Salut també ha exposat les dades de persones ateses al servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per intents d’autòlisi, 40 el 2022 i 39 el 2023; i les dades de suïcidis consumats, registrades pel departament d’Interior, 4 el 2022 i 5 el 2023.





Xat de suport emocional per a joves

El conveni entre el Ministeri de Salut i la Fundació Ajuda i Esperança també inclou la posada en marxa d’un xat de suport emocional dirigit a la població més jove. El funcionament serà similar al telèfon, tot i que via l’aplicació ‘Whatsapp’, i s’atendran altres problemàtiques relacionades amb la salut mental, més enllà de la prevenció de les conductes suïcides. Aquest xat també serà gratuït i estarà disponible les 24 hores del dia. El Ministeri de Salut i de la Fundació han anunciat que es preveu posar-lo en marxa durant el mes d’octubre.