Les plaques solars de la coberta de l’Institut de la Pobla de Segur subministren energia a equipaments del municipi

L’empresa pública catalana L’Energètica ha instal·lat un nou sistema d’autoconsum col·lectiu a la Pobla de Segur. A la coberta de l’institut de la vila s’hi ha instal·lat panells solars capaços de generar uns 66.000 kWh cada any. Gràcies a la modalitat d’autoconsum col·lectiu, l’energia que l’edifici no consumeixi no es perdrà i es repartirà entre d’altres edificis públics situats en un radi de 5 quilòmetres.
L’Institut mateix rebrà la majoria de l’energia (52%), però també n’hi haurà per al Casal Cívic i Comunitari (28%) i el Parc de Bombers Voluntaris (20%). Aquest sistema de compartició d’energia entre edificis públics permet estalviar costos i pèrdues, tot coordinant edificis excedentaris que produeixen més energia de la que necessiten per a funcionar.
Aquesta instal·lació, que es posarà en servei aviat, forma part del desplegament progressiu d’autoconsums col·lectius que l’Energètica està duent a terme arreu de Catalunya. Aquesta actuació, cofinançada mitjançant el Programa del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2021-2027, permet compartir l’energia verda generada en una teulada pública amb altres equipaments de la Generalitat situats a la vora.
L’Energètica
L’Energètica (Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU) és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que té com a missió multiplicar la generació d’energia renovable per a abastir els serveis públics de l’administració catalana. Amb l’horitzó de l’any 2040, la firma treballa per a gestionar un parc de generació d’almenys 1.000 MW que garanteixi «energia neta, de proximitat i a preus estables per a la ciutadania» a través dels seus serveis públics.