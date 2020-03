Què són les estries?

Les línies que apareixen en la superfície cutània (primer en to rosaci; i amb el temps, nacrat), i que presenten una textura diferent a la de la resta de la pell són les estries. Per què apareixen? Per una ruptura de les fibres d’elastina i col·lagen de l’estructura cutània, en concret de les àrees internes i mitjanes. No apareixen d’un dia per a un altre: són el resultat d’un procés d’estirament de la pell (propi dels grans canvis físics com els de l’embaràs o la pubertat) i de les alteracions de pes i musculatura. Davant aquest desafiament, la pell perd la seva capacitat de cicatrització i aquestes línies, sense elasticitat, es converteixen en testimoniatges dels nostres canvis físics.

Com les evito?

En l’actualitat existeixen cosmètics i tractaments per a suavitzar-les i intentar esborrar-les, no obstant això posar-li traves a la seva aparició és el millor consell de bellesa que et podem donar. Existeix un sant greal contra les estries…? No! Però sí uns petits hàbits que t’ajudaran a combatre la seva aparició:

– Aposta per un pes constant. Sotmetre al teu cos (i a la teva pell) a canvis freqüents i de musculatura no és recomanable per a la teva salut.

– Tonifica els músculs amb exercici físic. Practicar qualsevol activitat física beneficia la salut cutània. A més, avui dia, existeixen un munt d’alternatives adaptades a tots els gustos i necessitats, perquè la vida sedentària no sigui, en cap cas, una bona opció.

– Mantingues una dieta sana i equilibrada, amb gran presència de fruites i vegetals que et poden aportar bones dosis de vitamines A i C. La primera la pots aconseguir menjant aliments com el tomàquet, la pastanaga, el mango o l’espinac; així protegiràs la teva pell dels radicals lliures que provoquen els danys i l’envelliment cutani, optimitzant el procés de creació de noves cèl·lules de la pell. La vitamina C de les maduixes, els cítrics o el kiwi són grans aliats per a garantir la resistència del teixit cutani.

– Hidrata’t per dins i per fora. Premia al teu organisme amb dos litres diaris (recorda que no hi ha millor consell beauty que aquest). A més, com sempre et recordem, perquè la pell llueixi radiant ha d’estar ben hidratada. La sequedat és el camp de cultiu perfecte per a les alteracions cutànies: utilitza cada dia un cosmètic hidratant corporal, específic per al teu tipus de pell.

Vermelles i blanques

Les estries experimenten dues etapes diferenciades: l’etapa vermella (quan apareixen en la pell) i l’etapa blanca (quan les estries aconsegueixen la maduresa).

Etapa vermella: és la fase inicial de les estries en la pell. Es mostren en color vermellós a conseqüència de la inflamació de la zona, acompanyada a vegades d’hematomes i dilatació dels vasos sanguinis. El color vermellós en la pell, vol dir que encara hi ha reg sanguini, i a mesura que va disminuint aquest reg, la tonalitat també disminueix. La pell s’acaba adaptant i evolucionant a un color blanc. Aquest tipus d’estria és, per regla general, més fàcil de tractar.

Etapa blanca: és la fase blanca i representa l’estria evolucionada. La falta de reg sanguini i la disminució de col·lagen i elasticitat deriven en un desmillorament en la dermis. L’estria blanca evolucionada sol venir associada amb una aparició de pell lleugerament deprimida (enfonsada).

Ja són aquí! Ara què?

Com ja saps, el millor moment per a un èxit assegurat és actuar quan les estries són vermelles, però també es poden tractar quan són blanques.

En el camp de la medicina, trobem tractaments professionals contra les estries, basats en la dermatologia làser IPL. Entre els tractaments mèdics dissenyats per a atenuar o acabar amb aquestes cicatrius cutànies, destaca el làser fraccionat no ablatiu. Reconegut per la Food and Drug Administration (FDA) com una tècnica d’eliminació de les estries. Aquest tractament garanteix en un període de 4-5 setmanes (realitzant entre 4 i 6 sessions) la supressió d’aquestes línies de la pell.

Body Partner, de Clarins. La seva fórmula incorpora un complex amb extracte de banana verda bio, capaç de reforçar les fibres de col·lagen i d’elastina que confereixen a la pell la seva tonicitat i resistència a l’estirament. Prevé l’aparició d’estries i actua, per primera vegada, sobre les quatre dimensions de les estries instal·lades: longitud, amplària, profunditat i color. A més, per a reconfortar la pell, inclou una molècula obtinguda de la regalèssia, capaç d’inhibir els mediadors de la inflamació, atenuant així la sensació de tibantor. Està formulat amb un nombre reduït d’ingredients seleccionats per la seva eficàcia, perfecta tolerància i seguretat, per tant pot ser utilitzat durant l’embaràs. El seu preu: 54€/175ml.

Crema Antiestrias, de +Farma Dorsch. Concentrat d’extractes vegetals altament regeneradors rics en rosa mosqueta, minerals, silici i vitamines. Estimula la renovació de les cèl·lules afavorint la desaparició de les estries i esquerdes, a més remineralitza els teixits reactivant les funcions cel·lulars que impulsen la síntesi del col·lagen i l’elastina. També porta fermesa, elasticitat i suavitat a la pell i impedeix la formació d’estries en cas d’embaràs o sobrepès. De ràpida absorció, manté la pell fresca i lliure de greix. El seu preu: 34€/200ml.

Crema prevención antiestrías, d’Elancy. Amb oli de càrtam, és una cura per a la prevenció i atenuació de les estries recents. Formulada sense parabens, aquest complex reestructurant deixa la pell veritablement suau i flexible amb total seguretat. Amb el seu ús matí i nit, la pell es mostra més flexible, suau i hidratada. Prevé l’aparició d’estries, paralitza l’aparició de noves i atenua les estries recents. A més gràcies a la seva fórmula, aporta a la pell el confort i la nutrició necessaris. El seu preu: 23,45€/150ml.

Regestimul, d’Atlantia. Amb suc d’Àloe vera procedent de cultiu ecològic i oli 100% pur de Rosa Mosqueta, repara la pell danyada i ajuda en els processos de cicatrització de les ferides i cremades; regenerant les pells irritades i escamades. A més actua com a potent hidratant, la qual cosa li converteix en una perfecta prevenció de les estries durant els embarassos o processos d’aprimament, ja que aporta elasticitat a la pell. També s’ha demostrat la seva eficàcia reparadora dels teixits, fins i tot en pacients afligits per efectes secundaris de la radioteràpia i altres alteracions de la pell. El seu preu: 21,90€/50ml.

Woman Antiestrías, de ISDIN. Crema corporal antiestries de ràpida absorció que conté Centella Asiàtica, Rosa Mosqueta, Mantega de Shorea i Vitamina E amb acció antioxidant. Disposa d’evidència clínica que demostra eficàcia en l’ajuda de la prevenció i reducció de les estries, així com una valoració superior de la seva fórmula per les seves característiques sensorials. Prevé i redueix les estries, potència l’elasticitat de la pell, a més d’hidratació intensa de ràpida absorció. El seu preu: 24,25€/250ml.