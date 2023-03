Aquest dijous s’estrena, a la Seu, el documental “Joves per sempre” d’Eva Clausó

Imatges: Eva Clausó

“Joves per sempre” és un nou documental de la periodista Eva Clausó Estival que es presentarà avui dijous, 16 de març, a les 17:30 hores, a la Sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell, promogut per l’Esplai de la Gent Gran. Segons ha explicat la periodista “l’objectiu és posar en relleu que fer anys no ha d’ésser cap obstacle per a mantenir l’esperit jove i actiu. Sovint complir anys és una etiqueta imposada per la mateixa societat a la gent gran, quan en realitat són l’herència de diferents generacions que aporten valor afegit als joves”, ha puntualitzat.

La coral de l’Esplai s’ha convertit en vaixell insígnia de les diverses activitats que es practiquen a l’Esplai, i en aquesta línia s’ha fet aquest reportatge amb un seguiment en els centres escolars on han anat a cantar, amb els assajos a l’Esplai, entrevistes…

La filmació, guió i muntatge ha anat a càrrec de la mateixa periodista. El rodatge va començar just abans de l’inici de les vacances de Nadal, aprofitant els concerts de Nadal que la coral feia en tots els centres escolars de la ciutat i a les Residències de Gent Gran, organitzat per la Regidoria de la Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu.

El documental, que té una durada d’uns 25 minuts, també posa en relleu altres activitats del centre com els tallers de ball, ioga, pilates…, amb persones de més de 80 anys, que són les que encara donen més sentit al títol del documental “Joves per sempre”. A més a més, presenta una visió del joc de cartes de “la botifarra”. Tot un clàssic de l’Esplai, sent un segell d’identitat en molts pobles.

La directora del documental ha explicat que ha fet servir la coral de fil conductor i ha anat jugant amb diferents personatges d’altres tallers que donen la seva visió de què vol dir per a ells fer-se gran. “En tots ells, hi ha un comú denominador, no deixar de ser joves, ser conscient que vas complint anys, però no perdre mai l’esperit de sentir-se jove”. El més important es trencar etiquetes imposades per la societat del què representa fer-se gran.

Després de visionar el documental, per a cloure l’acte, la Coral de l’Esplai oferirà una actuació.

El documental està promogut per l’Esplai de la Gent Gran i compta amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la Fundació Obra Social La Caixa.

A l’acte hi assistiran: el President de l’Esplai, Guillem Enrech; l’Alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana; el President del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Martí Riera; el Director de La Caixa, Ignasi Porta i d’altres autoritats i entitats.