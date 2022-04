Es liciten les obres de millores viàries i estructurals de la CS-251 del Forn de Canillo

El Consell de Ministres ha aprovat la licitació de les obres de millores viàries i estructurals de la carretera secundària CS-251 del Forn de Canillo, corresponents a la fase 1 dels treballs.

L’obra consisteix en la realització d’un tractament de sosteniment per reforçar l’estat actual d’un mur de maçoneria on apareixen esquerdes de tracció a la mateixa carretera, així com fissures sobre el parament actual del mur. Complementàriament, s’aplicarà un tractament de revestiment amb morter del parament actual, es millorarà el drenatge de la zona amb la construcció de nous trams de cuneta i finalment es millorarà la seguretat viària refent trams de barrera de seguretat.

La licitació es fa mitjançant un concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Si es recull al Servei de Tràmits, s’entregarà en paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. En cas de necessitar informació complementària, es pot sol·licitar a l’Àrea de Conservació i Explotació de carreteres del Ministeri de Territori i Habitatge. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits, fins al 6 d’abril del 2022.