14 Youtubers jugaran un partit de futbol sala per ajudar al banc de perruques pels malalts de càncer

Catorze Youtubers canviaran l’ordinador i la càmera per les botes de futbol en un partit de futbol sala solidari que tindrà lloc el dia 16 d’abril a la Massana.

Els organitzadors del partit ho fan amb l’objectiu de fer una donació solidària al departament de Benestar Social i Persones Majors del Comú de la Massana per ajudar al banc de perruques, que té la missió de facilitar alternatives a la gent sense recursos que no pot dissimular les conseqüències motivades pel càncer.

Les entrades anticipades es podran adquirir per 15 euros, l’entrada normal, i 30 euros, l’entrada VIP, a la pàgina web jmmevent.com a l’Oficina de Turisme del Comú de la Massana. El mateix dia del partit també es podrà adquirir a taquilla per 20 euros i 40 euros l’entrada VIP.

L’equip guanyador farà entrega del premi solidari al departament de Benestar Social i Persones Majors del Comú de la Massana per al “banc de perruques, per la gent amb càncer”, projecte que compra perruques de cabell natural i ofereix el tractament per tatuar les celles per als pacients amb menys recursos.