Es donarà feina temporal a inscrits al Servei d’Ocupació per a comunicar els resultats dels tests

L’Executiu ha aprovat, a proposta del ministeri de Salut, contractar temporalment l’empresa ESPIC per tal d’ajudar en la comunicació dels resultats que es desprenguin de les proves d’anticossos.

Així, en el Protocol d’estudi de cribratge COVID-19 aprovat pel Ministeri, s’estipula que els comuns faran el contacte previ amb la població per tal d’indicar-los el lloc i hora per fer-se la prova. En paral·lel, la trucada posterior a la prova per comunicar els resultats dependrà directament del ministeri. D’aquesta manera i vista la previsió d’un gran nombre de participants en l’estudi serològic, el ministeri considera necessari contractar personal de reforç per tal de fer les trucades en el termini de temps correcte.

Per tal d’oferir aquesta feina, l’Executiu ha contractat els serveis de l’empresa especialitzada en trucades ESPIC, que disposa de personal que habitualment ja s’encarrega de realitzar contactes telefònics i, a més tenen l’espai amb les especificacions tècniques necessàries.

El conveni amb l’empresa també estipula que els treballadors que ESPIC hagi de contractar per fer aquest servei han de provenir del Servei d’Ocupació, per tal d’ajudar així també a pal·liar els efectes de la crisi. Entre tots els inscrits en recerca de feina, s’escollirà els que tinguin competències per realitzar la feina. En una primera instància es donarà una feina a una desena de persones, però la xifra podria ampliar-se fins a trenta segons les necessitats.