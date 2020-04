Es realitzarà una enquesta sobre les afectacions del coronavirus

La Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana conjuntament amb la Fundació Actua Tech impulsen una enquesta ciutadana que permetrà disposar de dades sobre la situació, el comportament i les preocupacions de les persones durant la present crisi causada per l’emergència sanitària per la COVID-19, i establir comparacions a nivell internacional. La mostra ha de proporcionar una informació clau per poder dissenyar futures polítiques públiques en situacions similars.

Així, l’enquesta recull les dades sociodemogràfiques dels participants, les principals preocupacions que els ha originat l’emergència sanitària, en els àmbits de la salut i l’economia però també sobre l’afectació en l’àmbit laboral, domèstic i la vida quotidiana.

Des de la Secretaria d’Estat es fa una crida a la població per completar l’enquesta i així obtenir una visió ajustada de la percepció de la ciutadania sobre la realitat actual i poder documentar la situació i els neguits viscuts de manera col·lectiva durant aquest període excepcional que s’està vivint localment i globalment.

El sondeig es durà a terme amb la col·laboració del Centre de Recerca i Estudis Sociològics de l’Institut d’Estudis Andorrans i ha comptat amb el suport del Departament de Sistemes d’Informació del Govern.

L’enllaç per fer l’enquesta estarà disponible a https://www.visc.ad/ i a www.govern.ad/coronavirus. S’impulsarà la participació a través de les xarxes socials, i amb un enviament massiu via SMS, amb la col·laboració d’Andorra Telecom.