Es diagnostiquen 98 casos de Covid-19 i 117 persones reben l’alta en les últimes 24 hores

En les últimes 24 hores s’han diagnosticat 98 nous casos de Covid-19, que fan elevar fins a 4.665 el total de casos acumulat des de l’inici de la pandèmia. En aquesta segona onada se n’han detectat 3.808. Alhora, 117 persones han superat la malaltia i han rebut l’alta, fent que siguin un total de 3.377 els curats des del març.

Així, hi ha un total de 1.213 casos d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 en actiu, 38 d’ells ingressats a l’hospital, 15 al centre sociosanitari El Cedre i la resta en aïllament domiciliari. Dels ingressats a l’hospital, 10 es troben a la UCI, on 8 requereixen de ventilació mecànica.

Les defuncions amb Covid-19 acumulades des de l’inici de la pandèmia augmenta fins a les 75, dues d’elles s’han produït en les últimes hores.