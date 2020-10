La mascareta serà obligatòria a les escoles a partir dels 8 anys

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha informat durant la compareixença habitual d’aquest divendres que el nou Decret de mesures addicionals temporals per a evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 inclourà l’ús obligatori de la mascareta a les escoles a partir dels 8 anys. El text també recull la recomanació que els infants de 6 a 8 anys duguin aquesta protecció facial i el fet que, si una escola té unes dades que així ho indiquin, pugui ser obligatòria a partir d’aquesta edat.

Jover ha indicat que, donat que algunes famílies s’han desplaçat fora d’Andorra i que els infants retornaran dilluns a les aules després d’una setmana de descans lectiu, la mesura de prevenció ajudarà a reduir els possibles contagis entre alumnes d’una mateixa aula. La mesura, com totes les incloses en el Decret publicat aquest divendres, té una durada de dues setmanes i, posteriorment, es revisarà la situació epidemiològica per valorar si fos necessari prorrogar-lo.

Paral·lelament, cal recordar que els alumnes de més de 12 anys de tots els sistemes educatius ja havien de dur obligatòriament mascareta en compliment d’un decret anterior.

D’altra banda i encara en l’àmbit escolar, el ministre de Finances i Portaveu ha informat que actualment hi ha 57 aules al país sota vigilància activa –40 amb tots els membres aïllats i 17 amb només alguns confinats– i 22 en vigilància passiva. En aquest sentit, Jover ha explicat que tot just abans de les vacances escolars es va detectar una especial incidència a l’Escola Andorrana de Maternal i Primera Ensenyança d’Andorra la Vella. El centre té a hores d’ara 15 aules amb algun tipus de vigilància.

Per aquest motiu les autoritats sanitàries –en col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior– han decidit fer un cribratge específic per als alumnes de les aules que no estan aïllades i que, per tant, fa més dies que no s’han fet una prova diagnòstica. D’aquesta manera es vol reduir al màxim la possibilitat de contagis a l’escola.

Aquest mateix divendres els ministeris encapçalats per Joan Martínez Benazet i Ester Vilarrubla han contactat amb les famílies per indicar-los que poden fer-se la prova preferiblement aquest cap de setmana o, en cas d’impossibilitat, el mateix dilluns.