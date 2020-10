La despesa pública en protecció social creix un 8,1% i se situa en 208,7 milions d’euros el 2019

La despesa pública en protecció social al país se situa en 208,7 milions d’euros l’any 2019, una quantitat que representa un increment del 8,1% en comparació amb el 2018, quan es van destinar 193,1 milions d’euros en aquest àmbit, segons informa el Govern mitjançant un comunicat. Cal recordar que la despesa pública en protecció social al Principat d’Andorra inclou la despesa relativa a la protecció social de les llars i dels individus, finançada per l’Administració central i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a través de les prestacions de reemborsament de la branca general, la branca de jubilació i el Fons de reserva de jubilació.

L’augment de les despeses s’explica principalment per les prestacions de malaltia i discapacitat, que augmenten un 7,4%, i per les prestacions per a la gent gran que incrementen un 10,3% respecte a l’any anterior. De fet, aquestes dues tipologies d’ajuts són els que tenen més pes en el global de la protecció social. En concret, la malaltia i la discapacitat representen el 32,6% de la despesa total i la gent gran el 48,3%. En la protecció social també es contemplen qüestions com ara les prestacions a persones en situació de desocupació involuntària –incloent els programes de capacitació laboral–, ajuts a famílies amb fills a càrrec, prestacions relatives a l’habitatge, de reversió i supervivència.

Prestacions per desocupació involuntària, per fills a càrrec i a persones amb discapacitat

Entrant al detall, les prestacions per desocupació involuntària durant el 2019 es van atorgar a un total de 97 llars, el que suposa un augment del 44,8% respecte a l’any anterior, amb un import mitjà per llar de 3.509,39 euros. El total d’import liquidat és de 340.410,85 euros, un 43,7% més que l’any anterior. El tipus de llar que ha rebut el major nombre d’ajuts són les llars unipersonals (44 llars; 45,7% de l’import atorgat dels ajuts) i les nuclears (24 llars; 21,4% de l’import atorgat dels ajuts).

Pel que fa a les prestacions per fill a càrrec, el nombre de sol·licituds favorables el 2019 va ser de 599. Si també es tenen en compte les prestacions actives de l’any 2018, les prestacions actives en data 31 de desembre del 2019 han beneficiat 803 famílies i 1.418 fills, amb un import anual mitjà per família de 1.620,85 euros. L’import liquidat total va ser d’1.301.542,9 euros, el que representa un augment del 13,7% respecte a l’any anterior.

D’altra banda, en relació amb les prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat, el 2019 es van atorgar 38 prestacions. Tanmateix, si es tenen en compte totes les prestacions actives a data 31 de desembre del 2019, se n’han beneficiat un total de 251 persones amb discapacitat amb un import mitjà per beneficiari de 9.674,70 euros anuals (+5,9% respecte al 2018). Gran part de les prestacions van adreçades a persones amb una discapacitat física i psíquica (37,8%), psíquica (35,1%) i física (13,9%).

Ajuts econòmics ocasionals

En paral·lel, del balanç en prestacions socials del 2019 es destaquen els ajuts econòmics ocasionals, que tenen la finalitat de cobrir diverses casuístiques en què Afers Socials assumeix despeses puntuals dels ciutadans amb risc de patir una situació de precarietat i/o exclusió social. Durant l’any es van resoldre favorablement 1.179 sol·licituds, que van donar lloc a 2.517 ajuts a 732 llars –150 menys que el 2018– i han beneficiat a 1.242 persones amb un import mitjà per llar de 3.185,90 euros.

Concretament, l’ajut més atorgat és referent a l’atenció de les necessitats bàsiques de supervivència i habitatge (56% dels casos). Alhora es destaquen els ajuts per accedir a serveis i programes de serveis socials i sociosanitaris (3%); i els ajuts per atendre situacions urgents, puntuals i bàsiques (3%).

Les llars que han rebut el major nombre d’ajuts són les unipersonals (420 llars) – amb un 52% de l’import dels ajuts– i les monoparentals, 173 llars que representen el 22% de l’import dels ajuts.