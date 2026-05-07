Es detecten tres ossos joves en zones frontereres amb França

Els Banders han confirmat la presència de tres ossos joves en territori andorrà, coincidint amb l’arribada de la primavera i el desgel. Es tracta de tres mascles detectats principalment en zones del nord del país i àrees properes a la frontera amb França, gràcies al sistema de seguiment amb paranys fotogràfics. Ho publicava aquest dimecres RTVA.
El Govern encara no té confirmació definitiva sobre si aquests exemplars formen part del grup d’osses habituals que es mouen per Andorra. Les mostres recollides, com ara pèls, s’estan analitzant i es contrastaran amb dades de França i d’Espanya en les pròximes setmanes, segons explica RTVA.
El portaveu del Govern, Guillem Casal, assenyala que la presència d’aquests animals no és cap situació excepcional. L’augment de deteccions és habitual en aquesta època de l’any, quan els animals surten de la hibernació i incrementen la seva activitat. De fet, entre el 2024 i el 2025 s’han identificat 8 exemplars diferents, majoritàriament mascles, que són els que recorren més distància.
Malgrat el seguiment, els agents del Cos de Banders no han tingut cap contacte visual amb els animals, un fet poc freqüent, i eviten concretar les ubicacions exactes per motius de seguretat. Tot i això, les zones de pas se situen en àrees com Arcalís, la Vall d’Incles i sectors propers a Setúria.
El Govern insisteix que la situació està controlada i recorda les recomanacions bàsiques per als excursionistes: no seguir rastres d’osses, portar els gossos lligats i avisar els banders en cas de detectar indicis. També s’han activat ajuts per a prevenir possibles danys associats a la presència d’aquests animals.