Més de 600 alumnes de l’escola andorrana s’avaluaran de les competències en llengua anglesa

Un dels principis del Sistema Educatiu Andorrà és el plurilingüisme, amb la voluntat de garantir l’excel·lència i la qualitat en l’aprenentatge de les llengües per a tot l’alumnat. En aquest marc, l’anglès ocupa un paper rellevant, atesa la seva importància en els àmbits acadèmic, professional i cultural. És per això que aquest curs escolar 2025-2026, un total de 628 alumnes de l’Escola Andorrana —288 de l’últim curs de primera ensenyança i 340 de l’últim curs de segona ensenyança— seran avaluats de les seves competències lingüístiques en anglès. Els alumnes del darrer curs de primera ensenyança seran avaluats de les habilitats orals, mentre que els alumnes de l’últim curs de segona ensenyança seran avaluats en les quatre habilitats: lectura, escriptura, comprensió oral i expressió oral.
En aquest sentit, el Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació a Cambridge University Press Iberia, organisme de referència internacional en l’avaluació de la llengua anglesa, del servei d’avaluació d’aquestes competències. L’import del contracte és de 17.376,26 euros.
Les proves es duran a terme entre el 15 i el 22 de maig en format digital. Aquestes proves permetran realitzar una avaluació diagnòstica del sistema educatiu andorrà i es plantegen com una acció puntual.
Aquesta actuació s’inscriu en l’objectiu estratègic del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats d’impulsar mecanismes d’avaluació externa al sistema educatiu andorrà. En aquest sentit, aquestes proves se sumen a les avaluacions internacionals PISA per a centres educatius, que també es duran a terme pròximament amb la participació de més de 300 alumnes de l’últim curs de segona ensenyança.
Amb aquestes iniciatives, “el Govern referma el compromís amb la millora contínua de la qualitat educativa i amb la dotació d’eines que permetin conèixer amb rigor el nivell de competències del conjunt de l’alumnat del sistema educatiu andorrà i orientar les polítiques educatives futures”.