Cultura obre el termini per a concórrer a l’ajut a la cinematografia de 2026

El Consell de Ministres ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’un ajut a la cinematografia per a projectes en preparació i/o desenvolupament durant l’any 2026. Aquest ajut és d’un import màxim de 125.000 euros a un únic projecte en concepte de col·laboració en la producció d’un llargmetratge de ficció, documental o d’animació. Amb aquest ajut, el Ministeri de Cultura manté la línia de suport, iniciada el 2019, cap a un sector de la indústria cultural amb una activitat notable els darrers anys.
Poden optar a la subvenció les produccions d’empreses andorranes legalment registrades per dur a terme produccions cinematogràfiques o audiovisuals. Així mateix, també poden optar a la subvenció les produccions internacionals que es rodin com a mínim en un 30% del metratge en territori andorrà. A més, un percentatge significatiu de la subvenció (entre el 20 i el 40%) ha de revertir en despesa feta en territori andorrà. Finalment, també poden optar a la subvenció les produccions de directors i/o guionistes andorrans que tinguin un vincle clar i demostrable amb el país i siguin de gran interès per a la cultura nacional tot i que no necessàriament siguin rodades al país.
Les persones interessades poden descarregar gratuïtament el plec de bases des del web http://www.e-tramits.ad. En cas de necessitar informació complementària, es pot demanar al Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports (tel. 875700, extensió 1271). Les candidatures es poden presentar del 7 de maig al 8 de juny (fins a les 12 hores) a través del web http://www.e-tramits.ad.