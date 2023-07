Comença una Serenalla Market top a la Massana

El cantant i Dj Miqui Puig repeteix a la Serenalla (Comú de la Massana)

Aquest dijous a la tarda, 13 de juliol, arrenca una nova edició de la Serenalla Market a la Massana. Per a aquesta primera jornada hi ha previstes un bon grapat d’activitats. La inauguració està prevista per a les 17 hores amb l’habitual passeig per totes les zones en les quals hi ha distribuïdes les propostes programades en l’esdeveniment que s’allargarà fins diumenge.

De les 17 a les 19:30 hores, a l’Espai ioga, se celebrarà una sessió de Hatha ioga a càrrec d’Albina Furman. També tindrà lloc en aquest horari el taller “Omplim la tarda de flors”, per Carme Riera. De les 17 a les 20 hores, a l’àrea Portobello hi haurà el mural “Connexions Andorra 2023” a càrrec de l’artista, il·lustradora i muralista Berta Artigal.

Al solàrium es farà l’actuació “Connexions estel·lars” a càrrec de l’artista Emma Regada. Serà entre les 17:45 i les 18 hores.

Precisament, a les 18 hores, a l’espai Àgora sostenible by FEDA, es podrà gaudir de l’exposició “Connexions primàries” de l’artista Naiara Galdós que combina escultures i arts pictòriques.

Mitja hora després, a Àgora 1, es farà la xerrada sobre innovació sostenible “L’economia circular i com ens afecta als ciutadans i a l’empresa”. Ja a les 20 hores, a l’espai música by Granvia, serà el moment per al concert “Mountains of Music”, un projecte que porta la música a refugis der muntanya i espais naturals.

Finalment, a les 21:45 hores, es projectarà el film “Contact”, de l’any 1997, dirigit per Robert Zemeckis i protagonitzat per Jodie Foster i Matthew McConaughey. La pel·lícula es podrà veure a l’espai de l’illa Carlemany.

La Serenalla Market tornada divendres amb més propostes i els productes que ofereixen els comerços, entitats i associacions.





Què és la Serenalla Market?

La Serenalla Market és un espai de compres, gastronomia, benestar i diversió, que aquest any pren com a tema central les connexions. Aquesta cinquena edició arriba carregada de novetats, com la creació d’un mercat vintage o una zona de productes de proximitat, a més de l’ampliació del nombre d’estands. En total seran una seixantena d’operadors, entre food trucks i producte artesanal i de disseny.

Pel que fa a la programació cultural, després del gran èxit dels concerts, es fa una aposta per a ampliar les propostes musicals. Miqui Puig, que ja va emplenar l’any passat el Prat Gran amb la seva música ballable per a totes les edats, tornarà a ser el protagonista de la nit de dissabte. Per al diumenge, s’ha programat l’actuació d’una discjòquei amb gran projecció internacional, Dj Lisa Rose. Tots dos actuaran a l’Espai Música Granvía (el nom del patrocinador, una cervesa artesanal), on també s’ha programat el concert de Luand, que presentarà el seus darrers discs.

Però, hi haurà una altra zona musical, la Portobello, on actuaran grups del país com Mountains of Music -un projecte que porta la música a refugis de muntanya i que ha volgut estar present a la Serenalla-, i Green Note, un grup ja habitual dins la programació massanenca. A més, tornen a la Serenalla, en aquest cas a l’espai Àgora, els germans Laia i Marc Rodríguez, del grup massanencs Melicotó.

També cal remarcar el nivell dels ponents de l’espai Àgora. La primera taula rodona girarà al voltant de la innovació sostenible, en la qual el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Guillem Casal, parlarà sobre economia circular amb es especialistes en sostenibilitat Miquel Vidal i Verónica Kuchinow. També hi haurà taules rodones sobre connexions i cultura, participació ciutadana, salut i benestar, ciència i evolució, i un club de lectura de poesia.

La Serenalla dedica molta atenció a l’esport i al benestar. Per això s’ha programat un espai ioga, un taller de banys de bosc, una experiència mindfulness, un concert meditatiu amb bols tibetans i una sortida en bicicleta. D’altra banda també hi haurà diversos tallers artístics, l’exposició Connexions primàries”, de l’artista Naiara Galdós, i la creació del mural “Connexions”, amb la il·lustradora Berta Artigal.

Tant dissabte com diumenge al migdia hi haurà paella, amb el mestre Abundi Monterde. Cal remarcar que les places per a algunes activitats són limitades i, per tant, es recomana mirar la programació i inscriure’s ja a les sessions corresponents.

Recordar que la Serenalla està organitzada pel Comú de la Massana, amb la col·laboració d’Andorra Turisme.