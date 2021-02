Es convoca la prova oficial de batxillerat (POB) del sistema educatiu andorrà

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la convocatòria anual de la prova oficial de batxillerat (POB) del sistema educatiu andorrà. Accedeixen a la convocatòria de la prova oficial de batxillerat els alumnes de segon curs inscrits al batxillerat del sistema educatiu andorrà i els candidats lliures que ho sol·liciten.

Els candidats han de fer la inscripció en el període comprès entre el 4 i el 19 de març del 2021, ambdós dies inclosos.

La prova oficial de batxillerat consisteix en una sèrie d’exàmens en què el candidat ha de demostrar el grau de desenvolupament de les competències específiques en finalitzar el nivell de batxillerat, d’acord amb les assignatures que ha escollit i que formen el seu itinerari.

Els candidats presencials són avaluats de totes les competències que configuren el seu itinerari. Les proves per avaluar les competències es duen a terme en dos moments: el primer, organitzat pel centre educatiu on està escolaritzat l’alumne (horari de centre), i el segon, organitzat per l’àrea encarregada dels exàmens oficials (horari unificat). Els candidats lliures poden optar per ser avaluats únicament de les competències que s’avaluen durant l’horari unificat.

Excepcionalment, per a aquesta convocatòria, els candidats lliures que desitgin examinar-se de les competències de les assignatures d’horari de centre han d’enviar una demanda escrita al Comitè Tècnic de Batxillerat, mitjançant un correu electrònic a l’adreça examens.oficials@govern.ad durant el termini d’inscripcions. S’informarà el candidat per correu electrònic de la resolució del Comitè Tècnic en el termini màxim de cinc dies hàbils, a comptar del darrer dia del període d’inscripció.