Es consolida la trobada per a posar en contacte treballadors i empreses per a la temporada d’hivern

Una imatge de la 7a edició del Job Meeting a Andorra (SFGA)

Més de 200 persones i 37 empreses del país (el 50% més de companyies que fa un any) participen aquest dimarts a la 7a edició del Job Meeting a Andorra – oportunitats laborals per a la temporada d’hivern. El Servei d’Ocupació ha organitzat, de nou, una trobada laboral al Centre de Congressos d’Andorra la Vella per a promoure la contractació de persones que es troben en recerca o millora de feina, especialment aquelles inscrites al Servei d’Ocupació.

Durant la jornada, les persones inscrites i les empreses participants tenen un espai de connexió i intercanvi per a tancar possibles contractacions. De fet, un 20% de les persones inscrites acaben trobant feina arran de les trobades laborals. El 2023, per exemple, es van materialitzar 31 contractes, mentre que el 1r Job Meeting d’estiu, celebrat enguany i que va posar el focus en els joves del país, va concloure amb 23 contractacions.

El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, ha evidenciat la consolidació d’un format que any rere any augmenta la xifra de persones i empreses participants i ha posat l’accent en el fet que són trobades que “donen resposta a les necessitats de contractació de les empreses per a la temporada d’hivern i una possibilitat per a les persones d’obtenir un contracte més estable i durador en el temps”.

El Job Meeting permet la participació, des de fa algunes edicions, de persones en cerca de feina no residents al país, perquè en el context actual, el nombre de llocs de treball oferts per part d’empreses que recerquen persones per a treballar en els diversos sectors econòmics del país és molt més alt que el nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació en recerca de feina. Jordi Puy ha agraït la presència dels representants del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) més proper a Andorra, concretament de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

En aquesta edició hi són presents diversos sectors de serveis del país, com comerç, estacions d’esquí, hoteleria, restauració, activitats termals i balnearis, tractament de residus, neteja, activitats de centre d’atenció telefònica, transport i agències de viatges.