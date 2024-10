Mariona Cadena posa en relleu el compromís d’Andorra en una trobada internacional organitzada per l’ONU

La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena (SFGA)

En l’any previ a la celebració del 30è aniversari de la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, el pla d’acció internacional més destacat per a la igualtat de gènere i els drets de les dones, l’ONU ha organitzat aquesta setmana una trobada d’alt nivell que ha reunit a delegacions de 56 països, amb representants polítics i membres de la societat civil.

L’esdeveniment, que ha tingut lloc a Ginebra (Suïssa), ha comptat amb la participació de la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, que ha intervingut al debat general destacant la importància de la igualtat de gènere “com a pilar fonamental per al desenvolupament just i equilibrat de qualsevol societat”.

Precisament, Cadena ha assenyalat avenços que ha fet Andorra en els darrers anys en favor de la igualtat i s’ha referit, entre d’altres, a la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. La secretaria d’Estat ha emfatitzat que aquesta normativa estableix l’obligatorietat d’elaborar i disposar de plans d’igualtat a les administracions públiques i les empreses de 50 o més treballadors.

En el seu discurs, Mariona Cadena ha posat en relleu l’aposta del Govern per a “dotar de transversalitat el principi d’igualtat de tracte i no discriminació, particularment mitjançant la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques”. També ha subratllat el paper del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere, del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública, en la prevenció i en la lluita contra la violència envers les dones i les nenes.

En definitiva, ha conclòs, “és el moment de continuar avançant cap a una Andorra més igualitària, justa i equitativa, on el gènere no sigui una barrera”.





Reunió bilateral amb les directores de l’oficina de l’ONU Dones de Ginebra i de Brussel·les

En el marc de l’esdeveniment a Ginebra, Mariona Cadena ha mantingut una reunió amb Adriana Quiñones, cap de drets humans i desenvolupament de l’oficina d’ONU Dones de Ginebra, i amb la directora de l’oficina d’ONU Dones de Brussel·les, Florence Rass.

Cadena ha compartit amb les dues representants el compromís del Govern per a impulsar la igualtat de gènere a Andorra mitjançant el desplegament normatiu i el foment de la sensibilització i de la prevenció. La secretària d’Estat ha exposat l’aposta de la promoció del dret a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, així com per a incorporar el principi d’igualtat i no-discriminació en totes les etapes educatives, així com en l’educació no formal, el lleure i l’esport.