Es comencen a fer proves PCR al CAP de la Seu d’Urgell a persones amb símptomes de contagi

L‘Institut Català de la Salut (ICS) ha començat a fer proves PCR al Centre d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell. Des del Sant Hospital valoren positivament l’inici d’aquesta operativa perquè la consideren “fonamental pel control en la fase 1 de la desescalada”.

El president de l’FSH, Jordi Fàbrega, ha recordat que de moment aquests tests es fan “només sota criteri sanitari, segons simptomatologia i epidemiologia i amb un circuit on no caldrà entrar al CAP”. Concretament, les persones amb sospites de contagi poden apropar-se fins al centre mèdic i passar la prova des del carrer; si s’escau, fins i tot sense haver de sortir del seu cotxe.

De la seva part, la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, ha especificat que aquestes proves van adreçades “a persones a qui metges d’Atenció Primària diguin que és necessari” i reconeix que no es faran “arbitràriament ni a tota la població”, perquè creu que en aquest cas “perdrien la seva utilitat” i de moment cal “mantenir la prudència”. Vergés, però, ha negat les acusacions de manca de material fetes pel col·lectiu Marea Blanca i assegura que tenen “la capacitat suficient” i que Salut ha fet “créixer en capacitat” aquest dispositiu per poder fer les proves PCR “de forma intensa i ràpida” a tota la gent que ho necessita per motius mèdics.

El Sant Hospital es manté sense ingressats per coronavirus

El Sant Hospital ha informat que a data d’avui segueix, per novè dia consecutiu, sense cap pacient ingressat per COVID-19 i no té tampoc cap cas sospitós pendent de resultat. El nombre de persones aïllades als respectius domicilis s’ha reduït fins a 20; és a dir, 5 menys que el dia anterior i 11 menys que la setmana passada. Hi ha encara 72 casos sospitosos aïllats i 68 contactes sense símptomes, i aquest dilluns, pel que fa a persones que havien estat confinades, ja han rebut la confirmació d’alta 18 veïns i veïnes, que se sumen als 18 més que la van rebre diumenge i eleven fins a 195 les altes domiciliàries.